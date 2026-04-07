Diego Santilli, ministro del Interior, recibió en su despacho de Balcarce 50 a dos gobernadores de diálogo con el gobierno nacional para afinar los respaldos parlamentarios ante la ambiciosa agenda legislativa oficialista.
Santilli sumó reuniones con gobernadores para afinar la agenda parlamentaria
El ministro del Interior se reunió con los mandatarios de San Juan y Corrientes para asegurar respaldo legislativo a proyectos clave, destacando la cooperación entre la Nación y los legisladores provinciales.
El funcionario, primero, se encontró con el gobernador puntano Claudio Poggi. De acuerdo a lo que trascendió del lado del integrante del Gabinete, el eje de la conversación estuvo en el paquete de leyes que propuso Javier Milei en el Congreso y se debatirá en sesiones ordinarias. Además, el ministro y el gobernador conversaron sobre la agenda compartida de temas entre la Nación y la Provincia de San Luis.
Una hora más tarde, tuvo lugar el cónclave entre Santilli y el gobernador correntino Juan Pablo Valdés. Como en el caso de Poggi, la charla estuvo dada en la necesidad de aprobar este miércoles la modificación a la Ley de Glaciares (que ya se sancionó en el Senado), la ley para fortalecer la propiedad privada, la ley de desalojos, la ley de tierras rurales, el endurecimiento de penas y la incorporación de nuevos tipos penales para delitos migratorios, entre otros proyectos que tiene en carpeta La Libertad Avanza y pretende discutir a partir de este miércoles.
Fondos coparticipables
Santilli arribó a estos dos encuentros con una buena noticia para las provincias: logró que recibieran fondos extra coparticipables para que puedan hacer frente a sus obligaciones financieras.
Como muestra de ello, luego de encontrarse a solas con Santilli, Valdés se trasladó a la sede del Palacio de Hacienda para reunirse también con el ministro de Economía Luis Caputo.
“Es una política habitual. Entonces, en vez de que todos los meses pidan, en este caso las provincias le indican al Gobierno qué es lo que necesitan. Se fija un límite de hasta 400 mil millones de anticipo de Copa, según un estudio del estado y situación de cada provincia. Sujeto a porcentaje de coparticipación”, indicaron desde el oficialismo sobre una medida que, sin lugar a dudas, evita la confrontación entre Nación y Provincias.
También aclararon que este dinero que reciben por coparticipación “tendrán que devolverlo este mismo año”. “De esta manera se evita que las provincias salgan al mercado para afrontar sus desafíos y corran el riesgo de endeudarse con intereses del 30% y 45% aproximadamente. El Gobierno le ofrece esta posibilidad a las provincias cobrándole solamente un 15% de interés, muy por abajo de lo que significaría endeudarse en el mercado”, precisaron en Casa Rosada.