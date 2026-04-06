Habrá plenario de comisiones el martes

Ley de Glaciares: el oficialismo buscará un dictamen y la oposición, la consulta popular

Se esperan invitados aunque no trascendió la nómina. El proyecto ya tiene media sanción del Senado. En la audiencia pública celebrada a fines de marzo se escucharon voces mayoritariamente críticas a la reforma.