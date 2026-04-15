El juego al aire libre, una actividad tradicional de la infancia, vuelve a ocupar un lugar central en la agenda científica. Estudios recientes permitieron observar qué ocurre en el cerebro de los niños cuando interactúan con el entorno natural, confirmando que este tipo de experiencias tiene efectos directos en el desarrollo cognitivo y emocional.
Qué ocurre en el cerebro de un niño cuando juega al aire libre, según la ciencia
Investigaciones recientes revelan que el juego en espacios abiertos no solo favorece el bienestar, sino que también impacta en funciones cognitivas clave como la atención, la memoria y la regulación emocional.
Desarrollo cognitivo
Diversas investigaciones coinciden en que la infancia es una etapa de alta plasticidad cerebral, es decir, un período en el que el cerebro se modifica con mayor facilidad en función de las experiencias. En ese contexto, el juego al aire libre aparece como un estímulo especialmente relevante.
Según estudios citados en informes recientes, las actividades en entornos abiertos —como correr, explorar o interactuar con otros niños— activan múltiples áreas del cerebro de manera simultánea. Esto favorece el desarrollo de funciones ejecutivas, entre ellas la atención, la memoria de trabajo y la capacidad de resolver problemas.
El movimiento físico, combinado con la exposición a la naturaleza, genera un impacto positivo en el rendimiento cognitivo. Investigaciones desarrolladas en ámbitos educativos demostraron que los niños que realizan actividad física al aire libre mejoran su capacidad de concentración y muestran mejores resultados en tareas que requieren control de impulsos y rapidez de respuesta.
En paralelo, el juego libre —sin estructuras rígidas ni intervención constante de adultos— permite que los niños tomen decisiones, enfrenten desafíos y desarrollen habilidades de planificación. Este tipo de experiencias también contribuye a la autorregulación emocional y al aprendizaje autónomo.
Los especialistas destacan que estas actividades no solo estimulan el cerebro en el momento, sino que pueden dejar efectos duraderos. Al igual que otras experiencias intensas en la infancia, el contacto frecuente con entornos abiertos contribuye a moldear circuitos neuronales vinculados al aprendizaje y la adaptación.
Beneficios emocionales y sociales
Más allá del impacto cognitivo, el juego al aire libre también incide en el plano emocional y social. Los estudios señalan que los niños que pasan más tiempo en este tipo de actividades desarrollan mayor autonomía emocional, es decir, una mejor capacidad para gestionar frustraciones, resolver conflictos y adaptarse a distintas situaciones.
La interacción directa con otros niños, sin la mediación constante de adultos o dispositivos tecnológicos, favorece además el desarrollo de habilidades sociales. Aprender a negociar reglas, cooperar o resolver desacuerdos forma parte de estos procesos, que son fundamentales para la vida cotidiana.
En términos de bienestar, la evidencia también indica que el contacto con la naturaleza contribuye a reducir niveles de estrés y ansiedad en la infancia. Aunque estos efectos pueden variar según el contexto, los especialistas coinciden en que el tiempo al aire libre actúa como un factor protector para la salud mental.
Sin embargo, distintos relevamientos advierten que el tiempo que los niños dedican a jugar fuera del hogar ha disminuido en las últimas décadas, en parte por el aumento del uso de pantallas y la organización de agendas más estructuradas.
Frente a este escenario, los investigadores recomiendan promover espacios cotidianos de juego en exteriores, tanto en el ámbito familiar como escolar. Incorporar rutinas que incluyan movimiento, exploración y contacto con la naturaleza puede contribuir a un desarrollo más equilibrado.