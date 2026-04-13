La congestión nasal es uno de los síntomas más habituales de resfríos, alergias y otras afecciones respiratorias.
Congestión nasal: claves para reducir las molestias en casa
Desde lavados con solución salina hasta la hidratación y el uso de vapor, especialistas destacan medidas simples que pueden ayudar a respirar mejor y reducir las molestias.
Aunque suele ser pasajera, puede generar molestias que afectan el descanso y las actividades diarias. Frente a este cuadro, existen distintas estrategias que permiten aliviar la obstrucción y mejorar la respiración.
Qué provoca la congestión
La nariz tapada se origina, en la mayoría de los casos, por la inflamación de la mucosa nasal. Este proceso ocurre cuando los vasos sanguíneos de la zona se dilatan, lo que genera hinchazón y acumulación de moco, dificultando el paso del aire.
Entre las causas más frecuentes se encuentran los resfríos comunes, la gripe, las alergias y la sinusitis. También puede estar asociada a infecciones bacterianas o a factores ambientales como el polvo o el aire seco.
Además de la sensación de obstrucción, la congestión puede venir acompañada de secreción nasal, dolor de garganta o tos, especialmente cuando el moco desciende hacia las vías respiratorias inferiores.
Si bien en la mayoría de los casos el cuadro se resuelve de manera espontánea en pocos días, su impacto en la calidad de vida —especialmente durante la noche— hace que muchas personas busquen alternativas para aliviar los síntomas.
Para aliviar la nariz tapada
Entre las recomendaciones más extendidas, el lavado nasal con solución salina figura como una de las prácticas más eficaces. Este método permite eliminar el exceso de mucosidad, así como partículas irritantes, favoreciendo una mejor respiración.
Otra técnica habitual es la inhalación de vapor. Respirar aire caliente y húmedo ayuda a aflojar el moco y reducir la inflamación de las vías respiratorias, lo que facilita su eliminación.
La hidratación también cumple un rol central. Beber agua, infusiones o caldos contribuye a diluir las secreciones, lo que favorece su drenaje y disminuye la presión en los senos paranasales.
En la misma línea, mantener un ambiente húmedo —mediante humidificadores o vapor de agua— puede ayudar a evitar la sequedad de las mucosas, un factor que suele agravar la congestión.
Otras medidas recomendadas incluyen aplicar compresas tibias sobre la nariz y la frente, lo que puede aliviar la presión nasal, y mantener la cabeza elevada al descansar para evitar que la congestión empeore durante la noche.
También se aconseja sonarse la nariz de manera adecuada —sin ejercer demasiada presión— para evitar irritaciones y facilitar la eliminación del moco.
En algunos casos, pueden utilizarse medicamentos de venta libre, como descongestionantes o antihistamínicos. Sin embargo, su uso debe ser limitado y, de ser posible, bajo indicación médica, ya que un uso prolongado puede generar efectos adversos o empeorar los síntomas.
Por último, los especialistas coinciden en la importancia de acompañar estas medidas con hábitos saludables, como evitar el humo del tabaco, mantener una buena higiene y descansar lo suficiente, factores que contribuyen a la recuperación del organismo.