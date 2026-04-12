Los lunares, conocidos técnicamente como nuevos, son lesiones cutáneas que pueden acompañarnos desde el nacimiento o aparecer con el transcurso de los años. Si bien la mayoría son benignos, su capacidad de cambiar con el tiempo hace que la observación sea una herramienta vital para la prevención del cáncer de piel.
Cómo detectar si un lunar es peligroso y cuándo consultar al especialista
La dermatóloga María Lucrecia Salva (Mat. 6880) explicó las señales de alerta en la piel, la importancia del control anual y por qué no se recomienda tatuarse sobre manchas o lunares.
En diálogo con Viví Mejor, la médica dermatóloga María Lucrecia Salva (Mat. 6880) analizó las pautas fundamentales para identificar cambios sospechosos y las conductas preventivas que debemos adoptar frente a la exposición solar.
La regla del ABCDE
Existe un método sencillo y efectivo para que cada persona pueda realizar un autoexamen mensual. La Dra. Salva detalló los cinco puntos que obligan a una consulta médica:
- A de asimetría: un lunar sano suele ser simétrico. Las formas irregulares deben ser observadas.
- B de bordes: lo normal son bordes bien definidos. Si se presentan difusos, espiculados o irregulares, es motivo de atención.
- C de color: el color debe ser uniforme. La presencia de distintas tonalidades (marrón, negro, rosado o blanco) es una señal de alerta.
- D de diámetro: si bien existen melanomas pequeños, un lunar que supere los 6 milímetros requiere un seguimiento estricto.
- E de evolución o elevación: cualquier cambio en el tamaño, relieve, o la aparición de dolor, picor y sangrado debe ser evaluado por un profesional.
El control profesional: ¿cuándo empezar?
La especialista recomienda iniciar los controles anuales durante la infancia o adolescencia. "La frecuencia del control es individualizada según los antecedentes personales o familiares del paciente", explicó Salva, aunque para personas sin antecedentes, la norma general es la revisión anual.
Consultada sobre síntomas específicos como el picor o el sangrado espontáneo, la doctora advirtió que son motivos de consulta inmediata. En estos casos, el dermatólogo utiliza criterios clínicos y dermatoscópicos para definir los pasos a seguir.
Tatuajes y prevención
Una duda frecuente es la posibilidad de realizar tatuajes sobre zonas con pigmentación. Al respecto, la Dra. Salva fue categórica: "Es peligroso tatuarse sobre un lunar o una zona con muchas manchas". El motivo principal es que el pigmento del tatuaje dificulta la detección de cambios morfológicos que podrían indicar una lesión maligna en el futuro.
Pautas de protección
Para reducir el riesgo de cáncer de piel, la especialista enumeró una serie de hábitos esenciales:
- Horarios: evitar la exposición entre las 10 y las 16. En niños menores de un año, la exposición directa debe ser nula.
- Fotoprotección: aplicar protector solar (indicado por un profesional según el tipo de piel) 30 minutos antes de salir. Se debe reaplicar cada 2 o 3 horas, o luego de nadar y hacer deporte.
- Indumentaria: sumar el uso de sombreros de ala ancha, lentes con protección UV y ropa técnica con filtro solar.
- Hábito: mantener la revisión periódica con el dermatólogo y realizar el autoexamen mensual de forma rigurosa.
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