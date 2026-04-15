Por Verónica Dobronich
Trabajar y vivir mejor: el desafío de equilibrar productividad y bienestar
El bienestar y el rendimiento no son opuestos: uno depende del otro. Claves para liderar equipos sanos, evitar el desgaste y lograr resultados sostenibles.
Durante mucho tiempo, la productividad y el bienestar fueron planteados como conceptos opuestos. Se instaló la idea de que para lograr resultados era necesario exigir al máximo, sostener altos niveles de presión y priorizar el rendimiento por sobre cualquier otra variable. Sin embargo, esa lógica comienza a mostrar sus límites en un contexto donde el desgaste, la rotación y la desconexión emocional son cada vez más frecuentes.
Hoy el verdadero desafío no es elegir entre productividad o bienestar, sino comprender que uno depende del otro. Las personas no rinden mejor cuando están agotadas, ni pueden sostener altos niveles de desempeño en entornos que generan malestar constante. La productividad sostenible no se construye desde la exigencia extrema, sino desde condiciones de trabajo que permitan a las personas desplegar su potencial sin comprometer su salud.
En muchas organizaciones, sin embargo, persisten prácticas que van en sentido contrario. Jornadas extensas, falta de claridad en las prioridades, cambios constantes sin explicación y culturas que premian la hiperdisponibilidad generan un entorno donde el esfuerzo no siempre se traduce en resultados, sino en desgaste acumulado.
Equilibrar productividad y bienestar implica revisar cómo se define el trabajo y qué se espera de las personas. No se trata de trabajar menos, sino de trabajar mejor. Esto supone establecer objetivos claros, gestionar adecuadamente los tiempos, priorizar tareas y, sobre todo, generar espacios donde las personas puedan enfocarse sin interrupciones permanentes.
El liderazgo vuelve a ser un factor central en este equilibrio. Son los líderes quienes pueden ordenar la demanda, clarificar expectativas y evitar la sobrecarga innecesaria. También son quienes pueden habilitar conversaciones sobre límites, tiempos y formas de trabajo más saludables.
El bienestar no es un obstáculo para la productividad. Es una condición para que la productividad sea posible en el tiempo. Las organizaciones que logren comprender esta relación no solo tendrán equipos más saludables, sino también más comprometidos y sostenibles en su desempeño.