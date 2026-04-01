Por Verónica Dobronich
Desconectar para rendir mejor: el mito de estar siempre disponibles
La hiperconectividad redefine el trabajo, pero también instala una exigencia constante que impacta en el descanso, el bienestar y la productividad.
La tecnología permitió acortar distancias, agilizar procesos y facilitar la comunicación. Sin embargo, también instaló una lógica de disponibilidad permanente que, con el tiempo, comenzó a naturalizarse en muchas organizaciones. Responder fuera de horario, atender mensajes durante el descanso o trabajar en momentos personales dejó de ser la excepción para convertirse en parte de la rutina.
Este modelo, lejos de mejorar la productividad, genera un desgaste progresivo. La imposibilidad de desconectar afecta la calidad del descanso, disminuye la concentración y aumenta los niveles de estrés. A largo plazo, impacta no solo en el bienestar de las personas, sino también en su desempeño.
Uno de los problemas es que esta dinámica muchas veces no está explicitada, pero se espera implícitamente. Las personas responden no porque se les pida directamente, sino porque sienten que es lo que se espera de ellas. Esta ambigüedad genera una presión constante que resulta difícil de gestionar.
Desconectar no es un privilegio, es una necesidad. Implica poder establecer límites claros entre el trabajo y la vida personal, respetar los tiempos de descanso y reconocer que la recuperación es parte del rendimiento.
El liderazgo tiene un rol fundamental en este aspecto. No solo por lo que dice, sino por lo que hace. Un líder que envía mensajes fuera de horario o que no respeta los tiempos de descanso está validando una práctica que luego se replica en todo el equipo.
Revisar la cultura de la disponibilidad es clave para construir entornos de trabajo más saludables. Porque estar siempre conectados no nos hace más productivos, pero sí nos vuelve más propensos al agotamiento.