Por Verónica Dobronich
Cansancio emocional: el agotamiento que no se ve pero se siente
Claves para detectar las señales de desgaste interno, el impacto de la falta de desconexión y por qué el bienestar corporativo ya no puede depender solo de la resiliencia individual.
En los últimos años, el cansancio dejó de ser solamente físico para convertirse en una experiencia mucho más compleja y difícil de identificar. Muchas personas no están necesariamente agotadas por la cantidad de horas que trabajan, sino por la carga emocional que implica sostener su día a día laboral. Es un cansancio silencioso, que no siempre se ve, pero que impacta directamente en la motivación, la energía y la forma en que las personas se vinculan con su trabajo.
Este tipo de agotamiento suele aparecer en contextos donde hay sobrecarga, ambigüedad, presión constante o falta de reconocimiento. No se trata únicamente de tareas acumuladas, sino de la exigencia de responder rápido, de estar disponibles todo el tiempo y de sostener múltiples demandas en simultáneo. A esto se suma, en muchos casos, la dificultad para desconectar, lo que genera una sensación de continuidad permanente entre el trabajo y la vida personal.
Uno de los grandes desafíos del cansancio emocional es que no siempre es visible. Las personas siguen cumpliendo, respondiendo, asistiendo a reuniones y alcanzando objetivos, pero internamente experimentan desgaste, irritabilidad o desconexión. Muchas veces, este estado es interpretado por las organizaciones como falta de compromiso, cuando en realidad es una señal de saturación.
El problema se agrava cuando no existen espacios para hablar de lo que está pasando. En culturas donde la exigencia está naturalizada o donde el error se penaliza, las personas tienden a ocultar su malestar. Esto no elimina el problema, sino que lo profundiza, generando equipos que funcionan en automático, con baja energía emocional y menor capacidad de innovación.
Frente a este escenario, el rol del liderazgo es determinante. Detectar señales de agotamiento, habilitar conversaciones genuinas y revisar la distribución de las cargas de trabajo son acciones clave para prevenir el desgaste. El bienestar no se logra pidiendo más resiliencia a las personas, sino creando condiciones de trabajo que sean sostenibles.
El cansancio emocional no desaparece solo. Requiere ser reconocido, gestionado y abordado desde una mirada integral. Porque cuando el agotamiento se vuelve parte de la normalidad, lo que está en juego no es solo el bienestar de las personas, sino también la salud de la organización.