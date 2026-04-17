Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Cortes por obras
Mendoza entre Av. Freyre y San Lorenzo (10.00 - 18.00 hs)
Salta entre Saavedra y San Lorenzo (08.00 - 16.00 hs)
Cortes por el partido de Unión (a partir de las 16.30 hs)
Av. López y Planes entre Pje. Maipú y Bv. Pellegrini.
Cándido Pujato entre San Lorenzo y Av. Presidente Perón.
Bv. Pellegrini entre Saavedra y Av. Presidente Perón.
San Lorenzo entre Obispo Gelabert y Bv. Pellegrini.
Cochabamba entre Av. Presidente Perón y Cándido Pujato.
Av. Gob. Freyre entre Obispo Gelabert y Bv. Pellegrini.
Reducción de calzada
4 de Enero intersección con Mendoza
- Mendoza entre San Lorenzo y 4 de Enero (momentáneamente se suspende el estacionamiento a 45° y se habilita estacionamiento paralelo al cordón)
Desvíos de colectivos por trabajos en la vía pública
Zona Afectada: Mendoza entre Av. Freyre y San Lorenzo (10.00 - 18.00 hs)
Líneas 8 y 18 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Mendoza - Av. Freyre - Tucumán - 1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.
Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Mendoza - San José - Juan de Garay a recorrido.
Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por calle Mendoza -Av. Freyre - Tucumán -1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.
Zona Afectada: Salta entre Saavedra y San Lorenzo (08.00 - 16.00 ha)
* LÍNEAS 13 - 14 (ida): de recorrido habitual por calle Salta - Francia – 1era Junta - Av. Freyre - Salta a recorrido habitual.
* LÍNEA 18 (ida): de recorrido habitual por calle Salta - Francia – 1era Junta - Av. Freyre a recorrido habitual.
Desvíos de colectivos por el partido de Unión
Zona Afectada: Alrededores de la cancha de Club Atlético Unión a partir de las 16.30 hs
Líneas 3 (ida): de recorridos habituales por Av. López y Planes - Iturraspe - San Jerónimo a recorrido.
Línea 3 (vuelta): de recorrido habitual por calle San Lorenzo - Suipacha - Francia - Pedro Ferre - San Lorenzo – Luciano Torrent - Av. López y Planes a recorrido.
Línea 5 (ida): de recorridos habituales por Av. López y Planes - Iturraspe - San Jerónimo a recorrido.
Líneas 5 (vuelta): de recorrido habitual por calle 9 de Julio - Obispo Gelabert - 4 de Enero - Juan del Campillo - Francia - Pedro Ferre - San Lorenzo – Luciano Torrent - Av. López y Planes a recorrido.
Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Obispo Gelabert - 4 de Enero - Juan del Campillo - Francia - Pedro Ferre - Av. López y Planes - Iturraspe - Av. Presidente Perón a recorrido.
Línea 13 (Vuelta): de recorrido habitual por Av. Gdor. Freyre - S. Caputto - 4 de Enero – Santiago del Estero a recorrido habitual.
Línea 14 (Ida): de recorrido habitual Av. Presidente Perón - S. Caputto - Av. Gdor. Freyre a recorrido.
Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por Bv. Pellegrini - Urquiza - Gdor. Crespo - Av. Gdor. Freyre a recorrido.