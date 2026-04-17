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En Vivo Viernes 17 de abril de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

06:41 / Vie. 17.04.2026

Cortes por obras

Mendoza entre Av. Freyre y San Lorenzo (10.00 - 18.00 hs)

Salta entre Saavedra y San Lorenzo (08.00 - 16.00 hs)

06:41 / Vie. 17.04.2026

Cortes por el partido de Unión (a partir de las 16.30 hs)

Av. López y Planes entre Pje. Maipú y Bv. Pellegrini.

Cándido Pujato entre San Lorenzo y Av. Presidente Perón.

Bv. Pellegrini entre Saavedra y Av. Presidente Perón.

San Lorenzo entre Obispo Gelabert y Bv. Pellegrini.

Cochabamba entre Av. Presidente Perón y Cándido Pujato.

Av. Gob. Freyre entre Obispo Gelabert y Bv. Pellegrini.

06:40 / Vie. 17.04.2026

Reducción de calzada

4 de Enero intersección con Mendoza

- Mendoza entre San Lorenzo y 4 de Enero (momentáneamente se suspende el estacionamiento a 45° y se habilita estacionamiento paralelo al cordón)

06:39 / Vie. 17.04.2026

Desvíos de colectivos por trabajos en la vía pública

Zona Afectada: Mendoza entre Av. Freyre y San Lorenzo (10.00 - 18.00 hs)

Líneas 8 y 18 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Mendoza - Av. Freyre - Tucumán - 1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.

Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Mendoza - San José - Juan de Garay a recorrido.

Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por calle Mendoza -Av. Freyre - Tucumán -1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.

Zona Afectada: Salta entre Saavedra y San Lorenzo (08.00 - 16.00 ha)

* LÍNEAS 13 - 14 (ida): de recorrido habitual por calle Salta - Francia – 1era Junta - Av. Freyre - Salta a recorrido habitual.

* LÍNEA 18 (ida): de recorrido habitual por calle Salta - Francia – 1era Junta - Av. Freyre a recorrido habitual.

06:38 / Vie. 17.04.2026

Desvíos de colectivos por el partido de Unión

Zona Afectada: Alrededores de la cancha de Club Atlético Unión a partir de las 16.30 hs

Líneas 3 (ida): de recorridos habituales por Av. López y Planes - Iturraspe - San Jerónimo a recorrido.

Línea 3 (vuelta): de recorrido habitual por calle San Lorenzo - Suipacha - Francia - Pedro Ferre - San Lorenzo – Luciano Torrent - Av. López y Planes a recorrido.

Línea 5 (ida): de recorridos habituales por Av. López y Planes - Iturraspe - San Jerónimo a recorrido.

Líneas 5 (vuelta): de recorrido habitual por calle 9 de Julio - Obispo Gelabert - 4 de Enero - Juan del Campillo - Francia - Pedro Ferre - San Lorenzo – Luciano Torrent - Av. López y Planes a recorrido.

Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Obispo Gelabert - 4 de Enero - Juan del Campillo - Francia - Pedro Ferre - Av. López y Planes - Iturraspe - Av. Presidente Perón a recorrido.

Línea 13 (Vuelta): de recorrido habitual por Av. Gdor. Freyre - S. Caputto - 4 de Enero – Santiago del Estero a recorrido habitual.

Línea 14 (Ida): de recorrido habitual Av. Presidente Perón - S. Caputto - Av. Gdor. Freyre a recorrido.

Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por Bv. Pellegrini - Urquiza - Gdor. Crespo - Av. Gdor. Freyre a recorrido.

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