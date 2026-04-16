En la última sesión del Honorable Concejo Municipal de Santa Fe, la concejala Violeta Quiroz presentó un conjunto de iniciativas orientadas a mejorar la transparencia, la justicia administrativa y la razonabilidad en el sistema de multas municipales.
Proponen crear una comisión para revisar multas en Santa Fe: los vecinos podrán pedir que se analicen sanciones mal aplicadas
La concejala Violeta Quiroz impulsa reformas y crear un órgano que analice reclamos ciudadanos sobre infracciones, integrando a representantes del Ejecutivo y organismos de defensa del consumidor.
Las propuestas incluyen la creación de una Comisión Municipal de Revisión y Transparencia en la Aplicación de Multas, un sistema para que los conductores puedan reconocer infracciones cometidas con vehículos de terceros, y modificaciones al régimen de infracciones para garantizar mayor proporcionalidad en las sanciones.
Según explicó Quiroz, el objetivo de este paquete legislativo es fortalecer el sistema de control municipal sin perder de vista los principios de equidad y transparencia en la aplicación de las sanciones.
“Las multas son una herramienta necesaria para ordenar la convivencia urbana y garantizar el cumplimiento de las normas. Nadie discute eso. Pero un sistema de sanciones también debe ser justo, razonable y transparente. Cuando eso no ocurre, se debilita la confianza de los ciudadanos en las instituciones”, señaló la concejala.
Uno de los proyectos centrales propone la creación de una Comisión Municipal de Revisión y Transparencia en la Aplicación de Multas, un ámbito institucional integrado por representantes del Ejecutivo, del Concejo Municipal, del Tribunal de Faltas y de organismos vinculados a la defensa del consumidor.
El objetivo de esta comisión será analizar reclamos presentados por ciudadanos cuando existan dudas sobre la correcta aplicación de sanciones administrativas, emitir recomendaciones y elaborar informes periódicos sobre el funcionamiento del sistema de multas en la ciudad.
“Muchos vecinos plantean situaciones donde existen dudas razonables sobre determinadas sanciones: errores administrativos, diferencias mínimas detectadas por dispositivos electrónicos o multas que impactan fuertemente en trabajadores que dependen de su vehículo para desarrollar su actividad. Lo que proponemos es crear una instancia institucional que permita revisar esos casos con criterios de transparencia y razonabilidad”, explicó Quiroz.
Otro de los proyectos propone la creación de un Sistema de Reconocimiento de Infracciones, mediante el cual una persona podrá presentarse voluntariamente ante la autoridad municipal y asumir la responsabilidad de una infracción cometida utilizando un vehículo que no sea de su titularidad.
Actualmente, muchas multas quedan registradas automáticamente a nombre del titular del vehículo, incluso cuando quien cometió la infracción fue otra persona. El sistema propuesto permitirá imputar la sanción a quien efectivamente realizó la conducta infractora, evitando situaciones injustas para los propietarios de los vehículos.
“Es algo muy simple pero muy importante: que las sanciones recaigan sobre quien cometió la falta y no sobre quien no tuvo nada que ver con el hecho”, sostuvo la concejala.
Finalmente, el paquete legislativo incluye una modificación al régimen de infracciones municipal, orientada a introducir mayor proporcionalidad en las sanciones vinculadas al estado de las chapas patentes de los vehículos.
La propuesta establece escalas diferenciadas de multas cuando la ilegibilidad afecta a una sola chapa patente o a ambas, corrigiendo una inconsistencia normativa existente en la ordenanza vigente.
Para Quiroz, estas iniciativas apuntan a construir un sistema de control más equilibrado y confiable para la ciudadanía.
“Un sistema de multas fuerte no es el que más recauda, sino el que funciona con reglas claras y con justicia en su aplicación. Cuando el sistema es transparente y razonable, la ciudadanía lo respeta y la autoridad del Estado se fortalece”, afirmó.
Los proyectos ingresaron formalmente al Concejo Municipal y comenzarán ahora su tratamiento en las comisiones correspondientes.
“Creemos que es una discusión importante para la ciudad. Se trata de mejorar las reglas, dar garantías a los vecinos y fortalecer la legitimidad de las políticas de control municipal”, concluyó Quiroz.