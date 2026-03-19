Obras sanitarias

Cloacas inconclusas en el norte: Quiroz reclama que el Municipio complete una obra clave abandonada

La concejala del bloque Mesas de Trabajo impulsó un pedido de informe que fue aprobado en la sesión de este jueves. “No puede ser que una obra clave para cientos de familias quede a mitad de camino sin respuestas”, advirtió.