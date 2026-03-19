Cloacas inconclusas en el norte: Quiroz reclama que el Municipio complete una obra clave abandonada

En la sesión de este jueves, el Concejo Municipal aprobó un pedido de informe presentado por la concejala Violeta Quiroz para conocer el estado actual de la obra de la planta elevadora de líquidos cloacales ubicada en la intersección de San Juan y Larrea, en barrio Transporte.
Se trata de una intervención estratégica que permitiría ampliar la red cloacal y beneficiar a más de 300 familias en una primera etapa, con impacto directo en los barrios Transporte, Villa Elsa, Pompeya, Nueva Pompeya, Belgrano y 29 de Abril.
“En noviembre de 2023 se anunció que esta obra estaba avanzada y que en cuatro meses iba a estar terminada. Pasaron más de dos años y hoy no sabemos en qué estado está. Eso es lo que venimos a plantear con claridad: necesitamos respuestas”, expresó Quiroz.
La edila remarcó que el acceso a cloacas “no es un lujo, es un derecho básico” y cuestionó la falta de información oficial sobre el avance de la obra, su financiamiento y los plazos de finalización. “Lo que está en juego es la salud y la calidad de vida de cientos de vecinos que siguen viviendo con pozos negros, con riesgos sanitarios y en condiciones que no corresponden a una ciudad capital”, sostuvo.
Quiroz también hizo referencia al contexto de paralización de obras públicas a nivel nacional, pero señaló que “eso no puede ser excusa para que una obra que ya tenía un avance significativo quede abandonada sin ningún tipo de explicación ni gestión para finalizarla”.
“El municipio tiene la responsabilidad de dar la cara y de gestionar soluciones. No puede mirar para otro lado mientras hay barrios enteros esperando un servicio esencial”, agregó.
A través del pedido de informe aprobado, se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que detalle el estado de avance de la obra, el porcentaje de ejecución, los fondos invertidos y los que restan, el estado del financiamiento y las acciones previstas para garantizar su finalización.
“No estamos hablando de una obra más. Estamos hablando de dignidad, de salud y de igualdad. Los vecinos no necesitan más anuncios: necesitan saber cuándo van a tener cloacas en sus casas”, concluyó la concejala.