Desde el Concejo

Piden gestiones al municipio para que en Santa Fe se reactive el plan de entrega voluntaria de armas

Ahora el Ejecutivo debería interceder ante Nación para que reabra aquel programa. También, que vuelva a abrirse la oficina del Registro Nacional de Armas (RENAR). Una nota de El Litoral abrió el debate: las armas de fuego en circulación.