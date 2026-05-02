El seleccionado nacional M20 jugará este domingo 3 de mayo, desde las 9 (hora de Argentina), ante Nueva Zelanda en Port Elizabeth, Sudáfrica, por la segunda fecha del Rugby Championship M20.
Seis Capibaras en Los Pumitas para enfrentar a Nueva Zelanda
Cúneo, Benavides, Marizza y Ordiz estarán desde el inicio. Ponzio y Cañas esperarán su oportunidad en el banco de suplentes.
Vale recordar que en el primer partido, ante los Junior Springboks, cayeron 21-48. En el segundo encuentro de la fecha, que enfrentará a Sudáfrica y Australia, Gonzalo de Achaval será el referee principal.
Para este segundo compromiso el head coach Nicolás Fernández Miranda metió mano y serán 11 los cambios en el XV inicial para enfrentar a Nueva Zelanda.
Sólo se mantienen dentro de los titulares Bautista Salinas Mallea, Joaquín Pascual Viale (pasa a la segunda línea), Pedro Coll (pasa de 12 a 13) y Luciano Avaca (pasa de fullback a wing).
Formaciones
Los Pumitas: 1. Fabrizio Cebron, 2. Manuel Cuneo Camargo, 3. Bautista Salinas Mallea, 4. Joaquín Pascual Viale, 5. Bautista Benavides, 6. Franco Marizza, 7. Jerónimo Sorondo, 8. Federico Torre, 9. Juan Preumayr, 10. Federico Serpa, 11. Luciano Avaca, 12. Benjamín Ordiz, 13. Pedro Coll (C), 14. Bautista Quiroga Miguens, 15. Simón Pfister
Suplentes: 16. Nicolás Cambiasso, 17. Benjamín Farías Cerioni, 18. Germán Tello Fredes, 19. Agustín Ponzio, 20. Basilio Cañas, 21. Benjamín Ledesma Arocena, 22. Ramón Fernández, 23. Manuel Giannantonio
Nueva Zelanda: 1. Ethan Webber, 2. Josh Findlay, 3. Alex Hewitt, 4. Alex Arnold, 5. Jake Frost, 6. Logan Platt, 7. Kobe Brownlee, 8. Finn McLeod, 9. Charlie Sinton, 10. Mika Muliaina, 11. JD Van Der Westhuizen, 12. Haki Wiseman, 13. Oliver Guerin, 14. Jay Reihana, 15. Cohen Norrie.
Suplentes: 16. Luka Patumaka Makata, 17. Charlie Wallis, 18. Dane Johnston, 19. Johnny Falloon, 20. Micah Fale, 21. Boston Krone, 22. Angus Revell y 23. Logan Williams.