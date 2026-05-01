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Capibaras lo hizo otra vez: cuarta victoria consecutiva para la franquicia del Litoral

El equipo de la región derrotó a Pampas por 28 a 21 y sigue tercero en la competencia.

Capibaras vs Pampas. Foto: El LitoralCapibaras vs Pampas. Foto: El Litoral
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Con un Hipódromo totalmente colmado, se abrió la décima fecha del Súper Rugby Américas.

Capibaras ante su gente, ganó su cuarto partido consecutivo. Derrotó a Pampas 28 a 21.

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La franquicia del Litoral se consolida entre los cuatro mejores del torneo.

En una semana, el desafío será ante Yacaré en Sauce Viejo, en cancha de Santa Fe Rugby.

El partido tuvo un factor clave para que Capibaras se quede con el triunfo: la actuación de sus forwards. Los “gordos” están cada vez más firmes y este viernes hicieron “casi” todo bien.

Capibaras vs Pampas en RosarioCapibaras vs Pampas en Rosario

A esta notable actuación de los delanteros, se le sumó un sólido partido de los backs que hicieron un trabajo impecable en lo defensivo y, sobre todo, cada vez que tuvieron que defender.

Obviamente, sigue habiendo cuestiones a corregir. Como por ejemplo, y tal como lo expresaron los mismos protagonistas, aprovechar más las ocasiones que tiene el equipo para sumar.

A excepción del partido con Cobras donde Bur y Gandini ni viajaron a Brasil para descansar, Capibaras viene jugando con el mismo pack de forwards desde la fecha 7 ante Tarucas. Y eso no es un dato menor: los jugadores cada vaz están más conectados.

Capibaras vs Pampas en RosarioCapibaras vs Pampas en Rosario

Ni hablar la línea de backs, también cada vez más afinada, con movimientos aceitados y con la conducción de Sugasti y Baronio responsables que “las cosas anden”.

También es para destacar el liderazgo positivo del capitán, Nacho Gandini, acompañado siempre por Manuel Bernstein, pero con otros que se suman como Guido Chesini, Tatu Cipriani y Franco Rossetto. Hoy el equipo apareció en todas sus líneas y tuvo muchos puntos altos.

Además, hubo otra clave, ajena a lo deportivo: el apoyo de la gente. Capibaras está transmitiendo de adentro hacia afuera la pertenencia buscada. El aliento de la gente de la región Litoral que se hizo sentir en todo momento por las casi 8000 almas que colmaron el Hipódromo.

Falta, es verdad, pero la ilusión no se negocia: Capibaras está tercero en la tabla de posiciones, hoy está entrando a semifinales y se anima a más: terminar segundo le daría la chance de jugar en semis de local, algo tal vez impensado en el inicio de la temporada.

Pero como se suele decir, soñar no cuesta nada…

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