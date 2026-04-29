El próximo viernes 1° de mayo, Día del Trabajador, Capibaras XV afrontará uno de los “laburos” más difíciles de las últimas semanas: enfrente tendrá a Pampas, uno de los dos líderes que tiene hoy el Súper Rugby Américas (el otro es Dogos), luego de nueve fechas disputadas.
¿Cuál será el mejor equipo de Capibaras para enfrentar a Pampas?
Ambos equipos se enfrentan este viernes 1° de mayo desde las 17 hs. Se espera un Hipódromo a pleno para alentar a la franquicia del Litoral. ¿Y Boffelli?
El equipo del Litoral viene en “alza”, con tres victorias al hilo: de local ante Tarucas y dos como visitante, a Peñarol y Cobras, en Montevideo y Sao Paulo respectivamente.
Por su parte, Pampas viene de perder con Dogos en Córdoba, pero previamente tuvo sendas victorias ante Yacaré y Peñarol en el CASI.
Con estos presentes, y con el antecedente del parejo partido disputado entre ambos en Buenos Aires en la primera ronda, donde Pampas se impuso apenas por 25 a 20, en la previa se especula con un “partidazo”.
A esa especulación, meramente deportiva, se le va a sumar lo que seguramente será una fiesta del deporte: con un Hipódromo colmado de gente y muchas sorpresas que se irán informando con el correr de las horas.
Los posibles 23
Teniendo en cuenta lo que se viene, Nicolás Galatro, Maximiliano Bustos y Nicolás Vergallo, estarán evaluando quiénes serían los mejores 23 de cara a un compromiso que, en el escenario ideal, de ganar con bonus y que Pampas no sume, Capibaras quedaría a un solo punto de su rival.
Este jueves 30 de abril, desde las 10.45 de la mañana, Capibaras realizará el tradicional Captain Run, esa última práctica antes del partido a cargo, habitualmente, de los líderes del equipo. Por la tarde, a las 18.30 hs. lo hará Pampas.
Para ese entrenamiento que concluirá cerca del mediodía, el equipo del Litoral ya seguramente tendrá el equipo definido.
Entre los 15 que arrancarán el partido, casi que no hay dudas en el pack de forwards. De estar todo ok, volverían a jugar los 8 que empezaron ante Tarucas y también con Peñarol.
O sea, volverían a la titularidad, Diego Correa, Lucas Bur e Ignacio Gandini, en reemplazo de Juani Rodríguez, Franco Benítez y Jerónimo Gómez Vara respectivamente. El pack “ideal” para Galatro y Bustos.
Y entre los backs, también las cosas estarían bastante claras: probablemente vuelva a la titularidad con la camiseta número 9 Alejo Sugasti en lugar de Juan Lovell. El resto de la línea viene teniendo actuaciones destacadas, fundamentalmente Lautaro Cipriani, Bautista Estelles y Franco Rossetto.
Entre los relevos sí podrían presentarse algunas dudas. No entre los primeras líneas, donde Bernardo Lis, Juan Ignacio Rodríguez y Nacho Orsetti tendrían su lugar asegurado.
Para los otros dos lugares destinados a los forwards suplentes (en caso de ser un banco tradicional de 5-3 como fue en todos los partidos) podría plantearse una duda. Como segunda línea suplente, viene estando fijo Juan Segundo Huber; y el domingo ante Cobras, en lugar de Bur, el titular fue Franco Benítez, el jugador de Tilcara que marcó un try y tuvo un buen desempeño.
Mientras que el otro forward que también viene siendo “impact player” es Bautista Grenón; pero en Sao Paulo, arrancó el partido Jerónimo Gómez Vara.
Las ventajas de Benítez y Gómez Vara, es que ambos pueden jugar tanto en la segunda, como en la tercera línea. No obstante, no se puede descartar a los que vienen siendo elegidos ára esos lugares como Huber y Grenón.
Entre los backs, podría darse el retorno de Guido Chesini, ya recuperado de la lesión en una de sus manos. De ser así, no sería tenido en cuenta entre los 23, Santiago Vítola. Lovell y Dogliani, tendrían sus lugares asegurados.
Pasando en limpio…
Capibaras XV formaría con: Diego Correa, Martín Vaca y Enzo Avaca; Lorenzo Colidio y Lucas Bur; Ignacio Gandini, Felipe Villagrán y Manuel Bernstein; Alejo Sugasti y Juan Bautista Baronio; Gino Dicapua, Bautista Estellés, Bruno Heit, Lautaro Cipriani y Franco Rossetto.
Los suplentes serían: Bernardo Lis, Juan Ignacio Rodríguez e Ignacio Orsetti; Franco Benítez o Juan Segundo Huber y Jerónimo Gómez Vara o Bautista Grenón, Juan Lovell, Guido Chesini o Santiago Vítola e Ignacio Dogliani.
¿Y Boffelli?
Si bien Emiliano Boffelli comenzó su segunda semana de entrenamientos con Capibaras, es poco probable que pueda estar el viernes ante Pampas. Aunque hay mucho "morbo" (del bueno) para verlo en cancha ante la franquicia de Buenos Aires.
Pero lo cierto es que Boffelli sigue sumando minutos en cancha con Duendes. El último sábado ante Old Resian por el Torneo del Interior fue titular, y es algo que seguramente ocurrirá el sábado que viene ante Santa Fe Rugby por la cuarta fecha del TRL.
Por ende, a priori, habría que esperar un poco más para ver al Puma con la de Capibaras. No obstante, la última palabra la va a tener, justamente Boffelli en coordinación con Galatro. Algo que en algún momento, llegará y será foco de atención en todo el rugby argentino.