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Gran noticia para Los Pumas: Emiliano Boffelli ya entrena con Capibaras

Después un par de presencias con la camiseta de su club (Duendes) el polifuncional back ya se puso a disposición de Nicolás Galatro. Lo mismo ocurre con Tomás Malanos de Atlético del Rosario.

Emilinao Boffelli, pelota en mano y a las órdenes de Nicolas Galatro. Foto: Prensa Capibaras XV.Emilinao Boffelli, pelota en mano y a las órdenes de Nicolas Galatro. Foto: Prensa Capibaras XV.
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Capibaras XV viene con una buena racha: en sus últimas dos presentaciones, obtuvo sendos triunfos ante Tarucas en Rosario y frente a Peñarol, el último lunes, en el Estadio Charrúa de Montevideo.

Y este envión anímico, no para. Ahora, con una noticia que se esperaba, pero que no tenía una fecha concreta. Hasta hoy.

En acción en el Hipódromo y en la ronda habitual. A su lado, Juan Lovell, uno de los medio scrum que tiene la franquicia del Litoral. Foto: Prensa Capibaras XV.En acción en el Hipódromo y en la ronda habitual. A su lado, Juan Lovell, uno de los medio scrum que tiene la franquicia del Litoral. Foto: Prensa Capibaras XV.

Este miércoles, el entrenamiento en Casa Capibaras, contó con la presencia y esta vez no de visita, de Emiliano Boffelli, que se puso a las órdenes de Nicolás Galatro, Nicolás Vergallo y Maximiliano Bustos.

El back de Los Pumas se incorporó a las prácticas de la franquicia del Litoral en condición de invitado. Vale recordar que hace poco más de dos semanas regresó a la actividad en Duendes después de un párate por lesión.

Boffelli, de 31 años, es el Puma #852. Debutó en 2017, disputó hasta ahora 59 caps y participó de dos mundiales. Suma 340 puntos con el seleccionado nacional producto de 14 tries, 60 penales y 45 conversiones.

En 2022, anotó 20 de los 25 puntos de Los Pumas en la primera victoria a los All Blacks en condición de visitante. Foto: Prensa UAR.En 2022, anotó 20 de los 25 puntos de Los Pumas en la primera victoria a los All Blacks en condición de visitante. Foto: Prensa UAR.

Sus actuaciones más memorables fueron en 2022, año en el que aportó 20 puntos en la primera victoria como visitante a los All Blacks y 25 frente para el último éxito ante Inglaterra en Londres.

Además de su Duendes natal, jugó en Pampas, Jaguares, Racing 92 y Edinburgh.

Tomás Malanos es el actual capitán de Atlético del Rosario y en 2017 también "llevó la cinta" de Los Pumitas. Ahora, en un principio, estará por dos semanas en Capibaras. Foto: Gentileza.Tomás Malanos es el actual capitán de Atlético del Rosario y en 2017 también "llevó la cinta" de Los Pumitas. Ahora, en un principio, estará por dos semanas en Capibaras. Foto: Gentileza.

Malanos, otro Capibaras “nuevo”

El capitán de Atlético del Rosario, Tomás Malanos, también se incorporó este miércoles a los entrenamientos de la franquicia del Litoral. Estará en condición de invitado durante las próximas dos semanas.

Será la segunda experiencia de Malanos en el torneo, teniendo en cuenta que ya lo disputó con Jaguares (hoy Pampas). Su otra experiencia en el profesionalismo fue en la MLR de Estados Unidos.

Malanos también fue capitán con Los Pumitas en 2017. Un año antes fue una de las figuras del seleccionado juvenil que logró el bronce en el Mundial M-20.

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