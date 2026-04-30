#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Súper Rugby Américas

Capibaras confirmados para recibir a Pampas en "casa"

Vuelven a la titularidad Correa, Bur, Gandini y Chesini. Un 1° de mayo diferente en el Hipódromo.

Foto: Fernando NicolaFoto: Fernando Nicola
Seguinos en
Por: 

Este viernes 1° de mayo, Día Internacional de los trabajadores, lejos de "aprovechar" el feriado para descansar Capibaras XV tendrá una difícil tarea: enfrente estará Pampas.

El partido comenzará a las 17 horas, abre la fecha 10 del Súper Rugby Américas y será arbitrado por Pablo Deluca.

Para este encuentro, Nicolás Galatro dispuso cuatro modificaciones respecto al equipo que viene de vencer a Cobras en Brasil.

Vuelven a jugar desde el arranque Diego Correa, Lucas Bur, Ignacio Gandini y Guido Chesini, en reemplazo de Juani Rodríguez, Franco Benítez, Jerónimo Gómez Vara y Bruno Heit respectivamente.

En definitiva, los entrenadores decidieron que arranquen el partido los mismos que lo hicieron en el partido ante Tarucas.

Formaciones

Capibaras XV: 1- Diego Correa , 2- Martín Vaca y 3- Enzo Avaca; 4- Lorenzo Colidio y 5- Lucas Bur; 6- Ignacio Gandini 7- Felipe Villagrán y 8- Manuel Bernstein (C); 9-Alejo Sugasti y 10- Juan Bautista Baronio; 11- Gino Dicapua, 12- Guido Chesini, 13- Bautista Estellés, 14- Lautaro Cipriani y 15- Franco Rossetto.

Suplentes: 16- Bernardo Lis, 17- Juan IgnacioRodríguez, 18- Ignacio Orsetti, 19- Franco Benítez, 20- Bautista Grenón, 21- Juan Lovell , 22- Bruno Heit e 23- Ignacio Dogliani.

Pampas: Matías Medrano, Ignacio Bottazzini y Marcos Camerlinckx; Rodrigo Fernández Criado y Marcelo Toledo; Juan Penoucos, Faustino Santarelli y Juan Pedro Bernasconi; Lucas Marguery (Capitán) y Estanislao Renthel; Jerónimo Ulloa, Felipe Ledesma, Agustín Fraga, Santiago Pernas y Tobías Wade.

Suplentes: Francisco Lusarreta, Nahuel Zunini, Ramiro Berardi, Santos Cayol, Lucas Moresco, Alejo Lavayén, Bautista Farisé y Alfonso Latorre.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Capibaras XV
Rugby

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro