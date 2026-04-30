Este viernes 1° de mayo, Día Internacional de los trabajadores, lejos de "aprovechar" el feriado para descansar Capibaras XV tendrá una difícil tarea: enfrente estará Pampas.
Capibaras confirmados para recibir a Pampas en "casa"
Vuelven a la titularidad Correa, Bur, Gandini y Chesini. Un 1° de mayo diferente en el Hipódromo.
El partido comenzará a las 17 horas, abre la fecha 10 del Súper Rugby Américas y será arbitrado por Pablo Deluca.
Para este encuentro, Nicolás Galatro dispuso cuatro modificaciones respecto al equipo que viene de vencer a Cobras en Brasil.
Vuelven a jugar desde el arranque Diego Correa, Lucas Bur, Ignacio Gandini y Guido Chesini, en reemplazo de Juani Rodríguez, Franco Benítez, Jerónimo Gómez Vara y Bruno Heit respectivamente.
En definitiva, los entrenadores decidieron que arranquen el partido los mismos que lo hicieron en el partido ante Tarucas.
Formaciones
Capibaras XV: 1- Diego Correa , 2- Martín Vaca y 3- Enzo Avaca; 4- Lorenzo Colidio y 5- Lucas Bur; 6- Ignacio Gandini 7- Felipe Villagrán y 8- Manuel Bernstein (C); 9-Alejo Sugasti y 10- Juan Bautista Baronio; 11- Gino Dicapua, 12- Guido Chesini, 13- Bautista Estellés, 14- Lautaro Cipriani y 15- Franco Rossetto.
Suplentes: 16- Bernardo Lis, 17- Juan IgnacioRodríguez, 18- Ignacio Orsetti, 19- Franco Benítez, 20- Bautista Grenón, 21- Juan Lovell , 22- Bruno Heit e 23- Ignacio Dogliani.
Pampas: Matías Medrano, Ignacio Bottazzini y Marcos Camerlinckx; Rodrigo Fernández Criado y Marcelo Toledo; Juan Penoucos, Faustino Santarelli y Juan Pedro Bernasconi; Lucas Marguery (Capitán) y Estanislao Renthel; Jerónimo Ulloa, Felipe Ledesma, Agustín Fraga, Santiago Pernas y Tobías Wade.
Suplentes: Francisco Lusarreta, Nahuel Zunini, Ramiro Berardi, Santos Cayol, Lucas Moresco, Alejo Lavayén, Bautista Farisé y Alfonso Latorre.