Hito histórico e inolvidable

Hace 60 años el rugby de Santa Fe venció por primera vez a la selección de Rosario

Este año se cumplen 60 años de la primera victoria del seleccionado santafesino de rugby sobre la selección de Rosario. El hecho alcanza mayor relieve, si se tiene en cuenta que, el año anterior, 1965, Rosario había obtenido por primera y única vez el campeonato argentino de selecciones.