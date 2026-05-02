Luego que el fin de semana pasado se disputara la segunda fecha del Torneo del Interior, este sábado se reanudó el Torneo Regional del Litoral (TRL), donde se puso en juego la fecha número cuatro, con la salvedad que solo hubo acción en la Primera División, no así en el Ascenso.
Gran triunfo de CRAI que se mantiene entre los líderes
Los de la Autopista vencieron a Uni en Rosario, ciudad en la cual Santa Fe Rugby, "bajó" al líder Duendes. GER, nuevo puntero.
Tal como lo venimos repitiendo en estas líneas, no hay fecha del “Top Ten” del TRL que no tenga partidos atractivos y, obviamente, esta no fue la excepción.
Duendes perdió el invicto
El máximo ganador en la historia del TRL, llegá a esta cuarta fecha como líder de la competencia, invicto, casi con puntaje ideal (de 14 de 15 posibles) y con el “bonus” de tener a Emiliano Boffelli entre sus filas.
Enfrente, los “verduleros” tuvieron a Santa Fe Rugby, de irregular comienzo en la competencia doméstica, pero con dos victorias en misma cantidad de partidos en el TDI. La última de estas, siete días atrás, ante Jockey en Rosario.
Y ese, evidentemente fue un envión anímico importante. Porque los de Sauce Viejo otra vez pudieron dar vuelta, otra vez, un partido que comenzó adverso, pero que lo supo trabajar con el correr de los minutos.
La victoria por 28 a 17 (18 puntos de Bautista Bejarano) le permitió a SFRC sumar sus cuatro puntos por el partido ganado, y además dejó sin bonus a Duendes.
Nuevo puntero
En el Parque Urquiza de la ciudad de Paraná, tuvo lugar un gran partido, entre dos que vienen siendo protagonistas de las finales en las últimas temporadas, incluso siendo campeones: Estudiantes y Gimnasia y Esgrima de Rosario (se consagraron en 2023 y 2022 respectivamente).
Ambos equipos demostraron el presente por el que pasan, y la paridad que existe entre los dos. Fue victoria para el equipo “mensana” por 22 a 20 que ahora va primero en la tabla, sacándole un punto a Duendes.
Jockey se sacó la “mufa”
Tras un comienzo de temporada impensado para propios extraños, donde perdieron los tres partidos que habían jugado del TRL, finalmente el Jockey rosarino pudo “cantar victoria”.
El actual bicampeón del Litoral derrotó 34 a 25 a Old Resian en el clásico barrial y de esta forma puso salir de ese pozo anímico que atravesaba, donde también hubo una derrota por el TDI.
Festejo en Venado
El otro Jockey del Top Ten, continúa con su buena marcha en el actual Regional. En esta fecha, recibió en su cancha al siempre complicado Paraná Rowing Club.
El triunfo de los “jocketos” de Venado Tuerto fue por 30 a 27; resultado que a a los de Paraná, al menos, le “sirvió” para traerse el bonus defensivo.
“Lluvia” de puntos en cancha de la “U”
Otro que viene a paso firme en este Torneo Regional del Litroal, es CRAI. Los “Gitanos”, que tuvieron un inicio de año con gira deportiva incluida, volvieron al triunfo luego de caer siete días atrás ante Rowing por el Interior.
En esta oportunidad, viajó a Rosario a jugar el televisado de la fecha ante Universitario y ambos equipos produjeron un “partidazo”.
La victoria por 45 a 38 de CRAI, habla por sí solo de la intensidad que tuvo el encuentro y las ganas de jugar de ambos equipos que buscan el ideal de sus rendimientos para mantenerse entre los principales protagonistas.
Luciano Simino y Mateo Fauda, fueron dos de los que se destacaron a lo largo de un partido realmente atractivo.
Posiciones
La tabla, jugadas cuatro fechas, quedó de la siguiente manera: GER 15; Duendes y CRAI 14; CAE 13; SFRC, Jockey VT y Uni Ros. 10; Jockey Ros. 8; Rowing 6; Old Resian 2
Próxima fecha (la 5ª) – 09/05
SFRC – Jockey (R)
Rowing – CRAI
CAE – Uni (R)
GER – Duendes
Old Resian – Jockey (VT)
Segunda División
Próxima fecha (la 4ª) – 09/05
Alma Jrs –Caranchos
Tilcara – Uni (SF)
Cha Roga – Provincial
La Salle – CRAR
Pampas – Logaritmo
San Nicolás Rugby – Gimnasia (P)
Posiciones: Alma y Uni (SF) 15; Caranchos y Logaritmo 14; Provincial 12; CRAR 10; Tilcara 5; Pampas y La Salle 2; San Nicolás Rugby 1; Cha Roga y Gimnasia (P) 0.