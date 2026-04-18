En una actuación cargada de carácter, Los Pumas 7s derrotaron 24-17 a Fiji 7s y se metieron en las semifinales del Seven de Hong Kong, uno de los torneos más emblemáticos del circuito internacional.
Argentina derrotó a Fiji y está entre los cuatro mejores en Hong Kong
El seleccionado argentino venció 24-17 a una de las potencias del circuito y buscará el pase a la final frente a España en la madrugada del domingo.
El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora resolvió el partido en el tramo final, con un try decisivo a menos de un minuto del cierre y una defensa sólida en la última jugada que selló una victoria de alto impacto.
Un primer tiempo casi perfecto
Argentina mostró su mejor versión en la etapa inicial, con un juego dinámico y eficaz que le permitió tomar distancia en el marcador. Los tries de Santiago Álvarez —por duplicado— y Marcos Moneta, sumados a una conversión, le dieron una ventaja de 17-7 al entretiempo.
Fiji, siempre competitivo, descontó a través de Apete Narogo, con la posterior conversión de Felipe Sauturaga, pero no logró frenar el dominio argentino en esos primeros minutos.
Reacción fijiana y cierre dramático
En el complemento, el desarrollo cambió. Fiji ajustó su juego y encontró espacios para igualar el marcador con tries de Joseva Talacolo y Viwa Naduvalo. Sin embargo, la falta de efectividad en las conversiones impidió que los oceánicos pasaran al frente.
El partido sumó tensión cuando Akuila Dranivotua fue expulsado por un contacto en el aire, dejando a Fiji con un hombre menos en el tramo decisivo.
Con ese contexto, Argentina aprovechó la superioridad numérica y, a falta de menos de un minuto, Moneta volvió a aparecer para apoyar el try que definió el encuentro. La conversión posterior y una defensa firme en la última posesión fijiana terminaron de asegurar el triunfo.
Se viene España, con un lugar en la final en juego
Con esta victoria, Los Pumas 7s avanzaron a semifinales, donde se enfrentarán a España 7s, que previamente superó a Australia por 19-5.
El encuentro se disputará en la madrugada del domingo y definirá uno de los finalistas del torneo, en el marco de una competencia que forma parte del tramo decisivo del circuito mundial.
En tanto, Las Yaguaretés no pudieron sostener su ventaja y cayeron 19-17 frente a Brasil femenino de rugby seven. El equipo argentino ahora deberá disputar el partido por el undécimo puesto ante Sudáfrica.
El triunfo ante Fiji no solo representa un paso importante en el torneo, sino también una muestra del crecimiento y la competitividad del seleccionado argentino, que vuelve a posicionarse entre los mejores del circuito internacional.