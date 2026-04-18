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"Un sueño hecho realidad": Colapinto y su show en Buenos Aires

El piloto argentino será protagonista de un road show en Palermo, donde volverá a rugir un Fórmula 1 en la Ciudad tras más de una década.

Palermo se prepara para el show de Colapinto con un Fórmula 1Palermo se prepara para el show de Colapinto con un Fórmula 1
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El argentino Franco Colapinto ya vive la previa de un evento que promete ser inolvidable para el automovilismo nacional. El próximo 26 de abril encabezará una exhibición en las calles de Palermo, donde se pondrá al volante de un monoplaza de Fórmula 1 ante miles de fanáticos.

Colapinto encabezará una exhibición histórica en Palermo, donde la Fórmula 1 volverá a rugir tras más de una década.Palermo se prepara para el show de Colapinto con un Fórmula 1

La jornada marcará un hecho singular: el regreso de un auto de la máxima categoría a la Ciudad de Buenos Aires después de 14 años, en un formato de road show que busca acercar el espectáculo a un público que, en muchos casos, no tiene acceso directo a las competencias internacionales.

Un sueño personal y colectivo

En la previa del evento, el piloto de Alpine F1 Team no ocultó su entusiasmo. “Es un sueño hecho realidad poder manejar un Fórmula 1 en mi país”, expresó, destacando el valor simbólico que tiene la exhibición tanto para él como para los aficionados.

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Colapinto también remarcó la importancia de generar este tipo de propuestas en Argentina, donde seguir de cerca la categoría suele implicar viajar al exterior. En ese sentido, consideró que la iniciativa permitirá acercar la experiencia de la Fórmula 1 a un público más amplio.

Un circuito callejero en pleno Palermo

El evento se desarrollará sobre un trazado especialmente montado en la zona de Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento, en el barrio de Palermo, uno de los puntos más emblemáticos de la capital.

colapinto alpinePalermo se prepara para el show de Colapinto con un Fórmula 1

Allí, Colapinto conducirá un Lotus E20, equipado con motor Renault V8 y adaptado con la estética actual de Alpine. Se tratará de una oportunidad única para ver en acción a un Fórmula 1 en un entorno urbano, con la cercanía que caracteriza a este tipo de exhibiciones.

El piloto bonaerense no solo destacó el aspecto deportivo del evento, sino también su potencial impacto cultural. “Ojalá que quede en la historia”, señaló, con la expectativa de que la jornada se convierta en un hito para el automovilismo argentino.

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De concretarse como se espera, la exhibición no solo significará el regreso de la Fórmula 1 a Buenos Aires, sino también una oportunidad para reavivar la pasión por la categoría en el país y proyectar a nuevas generaciones de fanáticos.

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