Conocida como “La Histórica”, la ciudad entrerriana ya palpita una nueva presentación de la categoría más popular del automovilismo nacional. Desde el jueves, los equipos comenzaron a instalarse en el autódromo local, dejando todo preparado para la competencia que se desarrollará entre el sábado 18 y el domingo 19 en el marco del Gran Premio RUS.
El TC desembarca en Concepción del Uruguay para una fecha clave del campeonato
El Turismo Carretera ya se instaló en Concepción del Uruguay para disputar la cuarta fecha del calendario 2026. Con gran expectativa, actividad en pista y una ciudad movilizada, el fin de semana promete emociones tanto dentro como fuera del autódromo.
La actividad oficial comenzó con la presentación del evento en el anfiteatro Arturo Illia, donde autoridades, pilotos y organizadores dieron inicio formal a la fecha.
El lanzamiento contó con la presencia del presidente de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), Hugo Mazzacane; el intendente José Eduardo Laurito; y representantes de Río Uruguay Seguros, entre otros referentes.
Tras la conferencia, la presentación se trasladó a la ciudad, donde el rugir de los motores acompañó una caravana que unió la Plaza General Ramírez con una estación de servicio local, acercando el espectáculo a los fanáticos.
Acción en pista y cronograma cargado
La actividad deportiva comenzará el sábado con los entrenamientos. El TC Pista será el encargado de abrir la jornada desde las 9:25, mientras que el Turismo Carretera saldrá a pista a partir de las 11:05.
El fin de semana marcará un nuevo capítulo en la etapa regular del campeonato, en un circuito que históricamente ofrece competencias atractivas y gran convocatoria de público.
En lo deportivo, todas las miradas estarán puestas en Jonatan Castellano, quien llega como líder del campeonato a bordo de su Dodge Challenger. El piloto de Lobería tomó la punta en la segunda fecha y logró sostenerla en la última presentación, consolidándose como uno de los protagonistas del año.
Detrás suyo aparece José Manuel Urcera, a 18,5 puntos, mientras que Facundo Chapur completa el podio del certamen, a 21 unidades.
Entre los ganadores de la temporada —Nicolás Moscardini, Julián Santero y Agustín Canapino— el mejor ubicado es Moscardini, aunque todavía fuera de los puestos de vanguardia.
Un fin de semana con clima de fiesta
Además de la competencia, la presencia de pilotos locales como Nicolás Bonelli y figuras históricas vinculadas al TC sumó un condimento especial al evento, reforzando el vínculo entre la categoría y su público.
Concepción del Uruguay vuelve a ser escenario de una fecha clave del Turismo Carretera, en un contexto donde el campeonato comienza a perfilar candidatos y cada punto en juego puede resultar determinante de cara a la definición de la temporada.