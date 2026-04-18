La participación argentina en el Seven Series de Hong Kong comenzó con un saldo adverso. Tanto Los Pumas 7s como Las Yaguaretés debutaron con derrotas en la fase de grupos, condicionando sus aspiraciones en el certamen.
Duro arranque para Argentina en el Seven de Hong Kong: caídas de Los Pumas y Las Yaguaretés
El seleccionado masculino fue superado con claridad por Sudáfrica, mientras que el equipo femenino cayó ajustadamente ante España y ambos deberán reacomodarse en la lucha por el noveno puesto.
El seleccionado masculino sufrió una contundente caída por 38-0 frente a Sudáfrica 7s, en un encuentro que se desvirtuó rápidamente tras la expulsión de un jugador argentino en el primer tiempo.
El conjunto africano golpeó desde el inicio, con un try al minuto de juego y una rápida ampliación de la ventaja tras un error en la salida argentina que derivó en una intercepción y apoyo bajo los palos. La situación se agravó cuando el forward Martiniano Arrieta vio la tarjeta roja por un tackle peligroso, dejando al equipo con un hombre menos en un deporte donde los espacios son determinantes.
Con superioridad numérica, Sudáfrica encontró facilidades para vulnerar la defensa albiceleste y se fue al descanso con un claro 26-0. En el complemento, la tendencia no cambió y el rival amplió la diferencia con nuevos tries, sellando una goleada que relegó a Argentina en la tabla del grupo.
De esta manera, Los Pumas 7s quedaron fuera de la pelea principal y deberán disputar las instancias correspondientes por el noveno puesto.
Las Yaguaretés, cerca pero sin premio
Las argentinas comenzaron mejor y lograron abrir el marcador con una gran corrida de Talia Rodich, que apoyó tras una acción individual desde mitad de cancha. Sin embargo, España reaccionó antes del cierre del primer tiempo y pasó al frente.
Por su parte, el equipo femenino protagonizó un partido mucho más equilibrado, pero terminó cayendo por 17-12 ante Selección de España femenina de rugby seven.
En el complemento, Argentina volvió a adelantarse gracias a una destacada jugada de Marianela Escalante, pero no logró sostener la ventaja. El conjunto europeo igualó el encuentro y, ya en tiempo extra, aprovechó una pérdida clave de posesión para definir el partido y quedarse con la victoria.
El resultado dejó a Las Yaguaretés en el último lugar del grupo C, tras completar su participación en la fase inicial sin triunfos.
A rearmarse para lo que viene
Con este panorama, ambos seleccionados argentinos deberán enfocarse en los cruces por posiciones secundarias. Si bien el objetivo inicial era pelear en los primeros planos, el torneo ofrece la posibilidad de cerrar su participación con una mejor imagen.
El desafío inmediato será recuperar confianza, ajustar detalles y competir con mayor solidez en los próximos compromisos, en un certamen que no da margen de error y donde cada detalle puede marcar la diferencia.