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Así quedó la tabla del Torneo Apertura tras la derrota de Unión contra Newell's

El Tate y la Lepra se enfrentaron en el Estadio 15 de Abril. El resultado fue de 3 a 2.

Unión-Newell's | Torneo Apertura Fecha 15 | Estadio 15 de Abril. Foto: Manuel FabatiaUnión-Newell's | Torneo Apertura Fecha 15 | Estadio 15 de Abril. Foto: Manuel Fabatia
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Unión perdió 3-2 contra Newell's en el Estadio 15 de Abril, en un partido correspondiente a la Fecha 15 del Torneo Apertura 2026.

El primer gol del Tate fue de Marcelo Estigarribia de cabeza.

Luego, Newell's se despertó gracias a un gol en contra de Unión. Luego, Russo la puso en el ángulo y en el complemento, Maizon Rodríguez se la regaló a Ramírez.

Ya en una de las últimas jugadas, Menossi descontó para el Tate.

El equipo de Leonardo Carol Madelón venía de perder por la misma diferencia ante Estudiantes. De esta manera, el conjunto santafesino quedó sexto de su zona con 19 puntos.

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