Desde las 20:30, Unión de Santa Fe recibe a Newell's Old Boys en lo que será el inicio de la fecha 15 del torneo Apertura de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Además, para los hinchas tatengues tendrá un detalle: pese a la incesante lluvia del miércoles, se festejaron los 119 años del club y hubo una gran convocatoria rojiblanca; hoy se espera lo mismo.
Unión recibe a Newell's en un duelo clave: seguí el partido minuto a minuto
El equipo de Madelón marcha sexto en la zona A con 19 puntos. Sumar de a tres ante la Lepra lo dejaría un paso más cerca de quedar entre los ocho clasificados para los Playoffs.
El equipo conducido por Leonardo Madelón tiene la chance de ganar y estar a un paso de sellar su lugar en los ocho clasificados de la Zona A de cara a los Playoffs. Actualmente tiene 19 puntos y está por debajo de Talleres y Boca.
Minuto a Minuto
Los posibles 11
Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón
Newell's: Josué Reinatti; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Luca Regiardo, Rodrigo Herrera; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Walter Núñez; Luciano Herrera o Francisco Scarpeccio. DT: Frank Kudelka
Fernando Espinoza será el árbitro del partido
La Liga Profesional confirmó que Fernando Espinoza dirigirá Unión-Newell’s este viernes a las 20.30. Lo acompañarán José Castelli y Mariano Ascenzi como asistentes, Nelson Bejas como cuarto árbitro, Yamil Possi en el VAR y Gerardo Lencina en el AVAR.
Más allá de tratarse de un juez discutido y de antecedentes que dejaron bronca en Santa Fe, los números marcan un balance favorable para Unión con Fernando Espinoza: en 30 partidos, el Tate ganó 12, empató 7 y perdió 11. La última vez que lo dirigió fue en la derrota 2-1 ante Lanús por la fecha 2 del actual Apertura, mientras que su antecedente más reciente en el 15 de Abril fue el 1-0 frente a Estudiantes en el Clausura 2025.
El partido llega en medio del aniversario 119 del club
La previa del encuentro tendrá además un clima especial por los 119 años de Unión. Después de que el festejo institucional se postergara por las malas condiciones del tiempo, el club trasladó la celebración oficial a la antesala del partido de este viernes en López y Planes.
Según informó Unión, el festejo oficial se montará frente al DAR, con actividad desde las 18 y shows musicales desde las 18.30. El ingreso del plantel está previsto para las 20.15, momento en el que también se anunció un show de fuegos artificiales en la previa del cruce con Newell’s.
En el 15 de Abril, Unión tiene la obligación de aprovechar la localía
El calendario le marca a Unión un dato central: de las tres fechas que quedan, dos serán en Santa Fe. Newell’s primero y Talleres después asoman como exámenes en casa, con la visita a Vélez en el medio, un escenario que obliga a cuidar al máximo la fortaleza como local.
Unión recibe a Newell’s en una noche clave en Santa Fe
Unión jugará este viernes desde las 20.30 ante Newell’s en el 15 de Abril, por la fecha 15 del Torneo Apertura. A dos jornadas del cierre de la fase regular, el equipo de Leonardo Madelón necesita hacerse fuerte de local para seguir bien perfilado en la pelea por la clasificación.
El rojiblanco llega a este partido con la sensación amarga de haberlo perdido en la última pelota ante Estudiantes. Por eso, la vuelta a Santa Fe aparece como una chance inmediata de reacción para recuperar puntos que afuera se le escaparon de las manos.