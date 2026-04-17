Unión recibe a Newell's en un duelo clave: seguí el partido minuto a minuto

Más allá de tratarse de un juez discutido y de antecedentes que dejaron bronca en Santa Fe, los números marcan un balance favorable para Unión con Fernando Espinoza: en 30 partidos, el Tate ganó 12, empató 7 y perdió 11. La última vez que lo dirigió fue en la derrota 2-1 ante Lanús por la fecha 2 del actual Apertura, mientras que su antecedente más reciente en el 15 de Abril fue el 1-0 frente a Estudiantes en el Clausura 2025.