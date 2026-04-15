Llamadas, mensajes, videollamadas, viajes físicos…Lo concreto es que, después de un tiempo más que prudencial, Unión se cansó de los “no argumentos” de un grande del fútbol argentino como es Racing Club de Avellaneda, primero con la venta de Balboa (copropietarios del 20%) a Football Club Pari Nizhny Novgorod y luego con la de Nardoni (copropietarios del 30%) a Gremio.
Unión se cansó del "verso" de Racing y Milito: ¿se viene un juicio?
Por lo que pudo averiguar El Litoral, la dirigencia del Tate tomó la decisión de formalizar la queja en la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de AFA, reclamando la rendición de cuentas documentada. Lo de Nardoni peor que lo de Balboa.
Pasando en limpio, Racing siempre dio vueltas con el envío de la información y documentación suficiente para el control por parte de Unión, siendo que es “socio” de La Academia por los dos players.
En el mes de febrero de este año, Racing informó haber transferido en forma definitiva al jugador Balboa por la suma total de 1.000.000 de dólares, a priori cifra pagadera en dos cuotas. “No nos dieron mayores precisiones ni detalles”, explicaron al diario de Santa Fe.
Por lo que pudo saber El Litoral, Unión intimó de manera formal a Racing, solicitando la totalidad de la documentación de la operación y los comprobantes de pagos de los rubros habituales: gastos, impuestos, comisiones y cualquier otro concepto.
Por ese entonces, en el segundo mes de 2026, Racing argumentaba un solo aspecto: la supuesta “confidencialidad del contrato”. De esa manera, se negaba a enviar a Santa Fe una copia y efectuando de manera unilateral una liquidación con el giro de un monto que no pudo ser verificado por Unión. ¿Qué hizo el Tate?: lo recibió “a cuenta de eventuales diferencias”, pero dejando constancia administrativa de la falta de conformidad con la liquidación enviada desde Avellaneda. Al mismo tiempo, el Tate repitió la intimación para que Racing (de una vez por todas) realizara una rendición documentada.
Hace algunos días, profesionales que representan al Club Atlético Unión viajaron a la sede de Racing en Avellaneda. ¿El motivo?: poder cotejar la documentación vinculada a la operación de transferencia referida.
El resultado del “viaje físico” fue el mismo que el de las llamadas y/o mensajitos: importantes inconsistencias. Ejemplo: facturas presentadas por la presunta representación a agentes FIFA que no tienen ninguna relación ni detallan en su concepto el vínculo con la transferencia en cuestión (la de Adrián “Rocky” Balboa) ni constancia de pago.
Por lo tanto, acorde a lo que averiguó El Litoral, Unión planteó un reclamo formal ante la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de AFA, exigiendo la rendición de cuentas documentada.
Lo de Nardoni, casualmente expulsado por la Copa ante Riestra, es mucho más grave que la de Balboa: de Racing a Unión no ingresó ningún pago. “El contrato original no expresa ninguna facultad de efectuar convenio de pago alguno como sugieren desde Avellaneda, estando en mora Racing desde el mismo momento del cobro de cualquier suma recibida por la operación”, explican a El Litoral.
Luego de dos intimaciones de pago por parte de Unión (hicieron lo mismo que con lo de Balboa), Racing informó las “supuestas” condiciones de la venta de Nardoni al Gremio de Porto Alegre, adjuntando una liquidación y reconociendo la deuda con Union, pero con un simple “olvido”: no enviaron un solo peso, euro, dólar o real.
Es aquí donde, contrariamente a lo que informalmente se dijo en los medios nacionales y partidarios de La Academia, se informó que la operación global fue por 8.000.000 de dólares: 6.000.000 en cuotas (venciendo la última en diciembre de 2028) y los otros 2.000.000 de dólares por objetivos (cantidad de partidos jugados por Nardoni en Gremio).
Además, esos montos son los que surgen del contrato de Transferencia que los profesionales tatengues constataron en su visita a Avellaneda los primeros días de abril: pagos en 5 cuotas, de la cual la primera por 2.000.000 de dólares ya se habría abonado.
“La información que circuló extraoficialmente en los medios nacionales y en los partidarios, fue que la operación fue por 8.000.000 de dólares más otros 2.000.000 de dólares por objetivos. Al mismo tiempo, Racing ya habría cobrado 4.000.000 de dólares y no 2.000.000 como fue informado de club a club”, deslizan a este medio.
¿Qué piensan en Unión?: que la venta de Nardoni a Gremio de parte de Racing fue menor a lo informado o que alguien “oculta” 2.000.000 de dólares. Por contrato, Unión debe recibir el 30 por ciento de cualquier suma vinculada a la transferencia o contratos afines o vinculados a ellos.
¿Cuál es el paso a seguir con Racing por el tema Nardoni de parte del Tate?: “Estamos evaluando el inicio de acciones federativas, judiciales y/o penales, sin perjuicio de agotar todas las instancias de una solución amistosa posible”, explican a El Litoral desde López y Planes.