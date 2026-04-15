Por las ventas de Balboa y Nardoni

Unión se cansó del "verso" de Racing y Milito: ¿se viene un juicio?

Por lo que pudo averiguar El Litoral, la dirigencia del Tate tomó la decisión de formalizar la queja en la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de AFA, reclamando la rendición de cuentas documentada. Lo de Nardoni peor que lo de Balboa.