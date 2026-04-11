Los temas del Tate antes de Estudiantes

Spahn lo “subió” al ring a Milito: ¿se vienen las piñas con Racing?

“Vine a hablar de Tan Biónica, pero...”, dijo el presidente de Unión y lo atendió a Diego Milito, titular de Racing de Avellaneda. "Se hacen los ofendidos con tal de no pagar”, aseguró en referencia a los porcentajes de Balboa y Nardoni que vendió La Academia.