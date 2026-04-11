Antes del partido de este sábado (17.15 en La Plata contra Estudiantes), el viernes no fue un viernes más en el Mundo Unión. Es que el presidente tatengue, Luis Spahn, participó de una movida rueda de prensa, donde el objetivo primario era hablar, en su caso como anfitrión, de “El Regreso” de Tan Biónica en el 15 de Abril.
Spahn lo “subió” al ring a Milito: ¿se vienen las piñas con Racing?
“Vine a hablar de Tan Biónica, pero...”, dijo el presidente de Unión y lo atendió a Diego Milito, titular de Racing de Avellaneda. "Se hacen los ofendidos con tal de no pagar”, aseguró en referencia a los porcentajes de Balboa y Nardoni que vendió La Academia.
Sin embargo, el pope máximo no gambeteó las dos cuestiones que eran de interés para los medios de prensa: la situación económica con el plantel y el conflicto extendido con Racing por la doble falta de pago por los pases de Adrián “Rocky” Balboa y Juan Ignacio Nardoni.
Spahn duro contra Racing y Milito
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“Tenemos crédito en distintas instituciones y algunas se portan bien dentro de las limitaciones económicas que tienen y otras no se están portando tan bien. Tenemos grandes problemas de cobranza con instituciones que parecen sólidas y cumplidoras y no lo son”, apuntó con dureza Luis Spahn.
Lejos de suavizar el mensaje fue por más: “No se están portando bien y se hacen los ofendidos con tal de no pagar. Hay una cosa que es bastante simple: una situación es que yo le fío a un club y el club no tenga para pagarme.
"Otra situación más dolosa, más incorrecta, más inmoral, es que si somos dueños en partes, no nos den nuestro dinero y lo estén teniendo”, tiró contra Racing de Avellaneda pero sin nombrarlo. “Se me olvidó el nombre del club...”, dijo entre risas.
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"La idea es estar al día", dijo el presidente de Unón
En cuanto al tema económico, puntualmente con el atraso en el pago del salario a los players de Leo Madelón, también Luis Spahn respondió con algo de enojo.
“La idea es cancelar la deuda con el plantel, estar al día y pagar al personal. Se hizo mucho ruido y no correspondía. No estábamos en la situación ideal. Pero el retraso de 10 a 15 días diría que es una bendición para otros planteles que llevan meses de retraso”, aseguró.
“Los jugadores saben los días aproximados que van a cobrar y las cuotas: ¡está todo ok!. Está hablado y acordado con ellos”, explicaron a El Litoral en medio de un firme trascendido que asegura que los jugadores, antes de este cruce con Estudiantes, empezaron a recibir parte de los haberes del mes de febrero.
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Otro de los temas que preocupa en el Mundo Unión es el famoso embargo de las cuentas que realizó, en su momento, Sergio Levinton, representante de Ignacio Malcorra.
Como se sabe, la justicia de Mar del Plata falló en contra de Unión y lo obligó a pagarle 375 mil dólares. Al mismo tiempo, el embargo fue dictado por una deuda que el club mantiene con Levinton, por el 50% del pase del volante a Xolos de Tijuana, operación que data de 2016.
Posteriormente, Unión y Levinton acordaron un plan de pagos en doce (12) cuotas, de las cuales el club de López y Planes ya abonó la primera.
Sin embargo, por los tiempos administrativos, esas cuentas siguen embargadas, lo que le impide a Unión utilizar ese dinero que estaba “adentro” y de paso lo inhabilita para utilizar el margen del descubierto bancario.
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En la previa a recibir a Unión, la práctica que Estudiantes desarrolló en la tarde del viernes en el estadio UNO dejó una imagen que rápidamente empezó a circular con fuerza: Juan Sebastián Verón y Alexander Medina fundidos en un abrazo, en una escena cargada de complicidad y respaldo.
El encuentro entre el presidente y el entrenador no pasó desapercibido y fue interpretado como una clara señal de apoyo en un momento clave de la temporada
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“Después de varios días fuera del país, la presencia de la “Bruja” no fue un detalle menor. Más allá de lo futbolístico, el gesto con el DT parece reforzar la idea de unidad en el club, justo cuando Estudiantes afronta una seguidilla importante entre el torneo local y la Copa Libertadores”, afirma Infocielo
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En medio de un calendario exigente y con objetivos altos por delante, la imagen entre Verón y Medina funcionó como un mensaje puertas adentro… y también hacia afuera. En La Plata, el foco está claro: sostener el buen presente y seguir compitiendo en todos los frentes.
Además, la cercanía entre ambos llega en un tramo donde cada decisión pesa y el margen de error se achica. En ese contexto, el respaldo dirigencial aparece como un factor clave para sostener la confianza del cuerpo técnico y del plantel.