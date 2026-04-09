Una de las principales incógnitas que debe tener el técnico de Unión, Leo Madelón, es saber cuál será el equipo que pondrá el Cacique Medina, su par de Estudiantes, para recibirlo este sábado a las 17.15 en el estadio de Uno, en La Plata.
¿Con qué Estudiantes se encontrará Unión el sábado a las 17.15 en Uno?
En el equipo titular que jugó ante el DIM estuvieron Meza y Tomás Palacios, que están suspendidos y no estarán ante Unión. La única duda en el Tate es quién entrará por Lautaro Vargas.
Es que Estudiantes jugó el viernes de la semana pasada con San Lorenzo por el torneo de la Liga Profesional (fue derrota), luego visitó a Independiente Medellín, en Colombia, este miércoles por la noche, está regresando durante el jueves a La Plata y el sábado enfrentará a Unión. Pero no todo termina allí, pues el martes deberá recibir a Cuzco, en otro partido perteneciente a la Copa Libertadores de América, que es el principal objetivo que se ha trazado Estudiantes.
En el partido ante el DIM, Medina puso estos jugadores: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios y Gastón Benedetti; Lucas Piovi, Mikel Amondarain, Facundo Farías y Tiago Palacios; Edwuin Cetré y Guido Carrillo. Como suplentes, estuvieron Fabricio Iacovich, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori, Eros Mancuso, Gabriel Neves, José Sosa, Joaquín Tobio Burgos, Adolfo Gaich, Alexis Castro, Lucas Alario, Brian Aguirre y Fabricio Pérez.
Hay que hacer una salvedad y es que tanto Eric Meza como Tomás Palacios no podrán jugar el encuentro ante Unión por estar suspendidos. Y seguramente habrá algunos jugador, tales como Mancuso, Neves, Alexis Castro, Gaich (que tuvo una ocasión muy propicia para liquidar el partido a favor de Estudiantes ante los colombianos) y Alario que pueden estar entre los once que enfrentarán a Unión, donde posiblemente el Cacique haga varios retoques en el equipo para tratar de jugar con un 11 lo suficientemente descansado y, además, resguardando a algunos futbolistas para el partido del martes por la Libertadores que, insistimos, es la prioridad trazada por el Pincha, con fuerte tradición copera.
Si bien Madelón no es un entrenador que base su estrategia y el armado del equipo en el rival, hay aspectos que tiene en cuenta. Para ser claros, Unión tendría a priori una sola modificación y es el reemplazante de Lautaro Vargas, de gran partido ante Riestra, quien llegó al límite de amonestaciones. Pero a la hora de armar la estrategia final, dependerá en parte de lo que tenga enfrente y allí es donde están radicadas las dudas principales de Leo para viajar a La Plata, algo que seguramente recién lo tendrá en limpio horas antes del partido en Uno.
Los principales apuntados para reemplazar a Vargas, son Nicolás Paz y Emiliano Alvarez, dos jugadores diferentes. Paz es un marcador central que puede jugar de “4” pero sin la capacidad de proyección que tiene Vargas. Alvarez es un “4” que tiene condiciones muy parecidas a Vargas en cuanto a aportar lo suyo del medio hacia arriba, con buena puntería a la hora de tirar centros al área.
Si Madelón busca algo parecido a Vargas, el elegido debiera ser Alvarez. Si lo que busca es mayor contención en la zona, es Paz, quien basa más su juego en la marca que en la proyección. También dependerá de quién pueda llegar a ocupar ese sector por parte del rival (no es lo mismo, por ejemplo, que aparezca como titular un jugador como Cetré, que suele tirarse por el sector izquierdo y es un futbolista desequilibrante que puede comprometer el andamiaje defensivo de cualquier equipo).
El resto del equipo no tiene inconvenientes desde lo físico y Unión viene de jugar un partido aceptable, más allá de que demoró la definición del mismo. Contra Riestra, Unión tuvo 36 intentos ofensivos, en tanto que hubo 9 remates al arco. Y hay una estadística de Liga Profesional que ubica a Unión, en este momento y con solo cuatro partidos por jugarse para completar la fase clasificatoria, como el segundo equipo equipo más ofensivo del torneo, luego de River.
Es cierto que el equipo ha marcado una buena cantidad de goles, pero también es verdad que en algunos partidos le faltó mayor precisión y hubo fallas en la definición. Algo de eso señaló Madelón, después de uno de los encuentros que jugó su equipo, referenciando este aspecto más vinculado a la ineficacia para el aprovechamiento de las situaciones de gol, que a la identificación del equipo con el arco contrario, algo que está fuera de discusión y que así lo reflejan las estadísticas cuando lo señalan como el segundo equipo con mayor cantidad de intentos ofensivos.
Después de visitar a Estudiantes, Unión recibirá el viernes de la semana que viene a Newell’s en el 15 de Abril, luego visitará a Vélez en Liniers (lunes 27 por la tarde) y posteriormente jugará ante Talleres en Santa Fe, en la fecha que fue postergada en su momento por el paro decretado por la Afa.