El rival vuelve de Colombia

¿Con qué Estudiantes se encontrará Unión el sábado a las 17.15 en Uno?

En el equipo titular que jugó ante el DIM estuvieron Meza y Tomás Palacios, que están suspendidos y no estarán ante Unión. La única duda en el Tate es quién entrará por Lautaro Vargas.