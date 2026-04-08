Con el presidente Luis Spahn a la cabeza

Unión activa mecanismos para pagarle al plantel antes de viajar

El titular tatengue reconoció un atraso de “unos diez días” en los salarios y que la idea es “solucionarlo en los próximos días”. En cuanto a lo futbolístico, Emiliano Álvarez es el elegido por Leo Madelón para reemplazar a Lautaro Vargas.