Con la vuelta del presidente Luis Jorge Spahn, después de unas merecidas vacaciones, la Comisión Directiva de Unión activa todos los mecanismos y aplica todas las herramientas posibles para que en las próximas horas ingrese un dinero importante para pagarle al plantel profesional y cuerpo técnico el sueldo del mes de febrero.
Unión activa mecanismos para pagarle al plantel antes de viajar
El titular tatengue reconoció un atraso de “unos diez días” en los salarios y que la idea es “solucionarlo en los próximos días”. En cuanto a lo futbolístico, Emiliano Álvarez es el elegido por Leo Madelón para reemplazar a Lautaro Vargas.
"Nos atrasamos unos días", dijo Spahn
"Estamos atrasados en el pago que teníamos que hacer hace diez días. Estamos gestionando para hacerlo esta semana. Es muy probable que estemos al día con el plantel y paguemos los sueldos del personal de planta", reconoció el presidente tatengue.
En principio, el objetivo de miércoles y jueves es uno solo: que el plantel profesional del Club Atlético Unión pueda percibir, de manera total o parcial, los haberes del mes de febrero. Como se sabe, para los tiempos del fútbol, “febrero es exigible desde el 25 de marzo”.
¿Cuáles son los frentes que tiene abiertos la tesorería tatengue para poder inyectar dinero en el salario de los platyers de Madelón antes de viajar para jugar contra Estudiantes en la Plata?. El cruce entre el “Pincha” copero y el “Tate” se juega este sábado desde las 17.15 en la ciudad de las diagonales.
Entra dinero en lo inmediato
Veamos las posibilidades de cobro:
1) Del pago de 500.000 dólares que debía cancelar Talleres de Córdoba por la transferencia de Joaquín Mosqueira se cobró el 50 por ciento.
2) Unión espera el desbloqueo de sus cuentas, para recuperar dinero embargado y poder tener el famoso “giro en descubierto” (el representante de Ignacio Malcorra ya cobró la primera cuota del acuerdo pero la Justicia de Mar del Plata no libera las cuentas tatengues);
3) El famoso crédito bancario: por lo que pudo averiguar El Litoral, ya está totalmente aprobado y “en cuestión de horas” se debiera acreditar el dinero.
“Estamos hablando con los jugadores todos los días y son los primeros que entienden todo, porque además tiene colegas en los otros planteles con atrasos de dos y hasta tres meses”, explican los dirigentes.
Al mismo tiempo, hay un ingreso millonario de dinero que Unión tiene “congelado”, por llamarlo de alguna manera. Se trata de la parte que le corresponde por las dos ventas que hizo Racing: la de Adrián Balboa y la de Juan Ignacio Nardoni.
“Es mucha plata que le pertenece a Unión”, es de lo poco que filtran. Ahora, por lo que dicen textual: “Spahn volvió y se encontró con el mismo cuadro de situación: cero avance”. Por lo que se sabe, el presidente tatengue le daría un último plazo a Diego Milito, presidente de Racing, para que empiece a honrar lo que está firmado en cada contrato.
¿Qué puede hacer Unión para cobrar lo que le corresponde?: formalizar el reclamo en el ámbito de la misma Asociación del Fútbol Argentino (AFA). “Hace tres años la AFA creó la Cámara Nacional de Resolución de Disputas que resuelve conflictos en la medida que los clubes lo hubieran incluido en los contratos”, explican a El Litoral.
En las dos ventas mencionadas quedó claro en los respectivos contratos: el 20 por ciento de “Rocky” Balboa y el 30 por ciento de Juan Ignacio Nardoni corresponden a Unión. Racing lo firmó, lo sabe pero no paga.
En cuanto a lo futbolístico, el equipo de Leo Madelón tendrá una baja sensible: Lautaro Vargas llegó a cinco amarillas en el partido contra Riestra y no podrá jugar ante Estudiantes de La Plata, este sábado a las 17.15 en UNO.
Si bien falta para ese cruce, todos los caminos conducen a Emiliano Álvarez como titular en lugar de Vargas, repitiendo a los otros diez titulares que vienen de ganar 2-0 en el 15 de Abril.