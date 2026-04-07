El más complicado de visitante

Unión y ese “problemón” de ir a jugar al cancha de Estudiantes

Ganó dos partidos en toda la historia y perdió 24. Ni ante Boca y River, jugando en la Bombonera y el Monumental, tiene semejante diferencia en contra. Es cierto que ganó hace algo más de dos años, pero venía de casi 40 sin victorias de visita ante el Pincha.