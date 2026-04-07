Ir a jugar a La Plata contra Estudiantes significó siempre un “problemón” para Unión. En todo el historial, apenas ganó dos partidos. ¡Y perdió 24! Ni siquiera con los grandes hubo tanta diferencia. Con Boca, por ejemplo, perdió 26 veces jugando de visitante, pero le ganó en siete ocasiones. Y con River, donde también existe una buena diferencia, consiguió ganar cuatro veces. Pero Estudiantes ha sido siempre un rival y un reducto (el de 1 y 57) muy complicado para Unión.
Unión y ese “problemón” de ir a jugar al cancha de Estudiantes
Ganó dos partidos en toda la historia y perdió 24. Ni ante Boca y River, jugando en la Bombonera y el Monumental, tiene semejante diferencia en contra. Es cierto que ganó hace algo más de dos años, pero venía de casi 40 sin victorias de visita ante el Pincha.
La última vez que ganó fue en 2023, cuando al equipo lo dirigía el Kily González y dio vuelta un resultado negativo de 1 a 0 en el primer tiempo, para convertirlo en un 3 a 1 con goles de Mosqueira y dos del Torito Gonzalo Morales, frente a ese Estudiantes que dirigía Eduardo Domínguez.
Se rompió, aquella tardecita, la racha que traía desde 1985, cuando un gol del Turco Alí apenas iniciado el partido le había dado el triunfo a Unión por 1 a 0. A ese equipo de Unión lo dirigía Roberto Jesús Puppo, un ex jugador del Tate (en los 60) que llegó a Santa Fe después de haber trabajado en las inferiores de Newell’s y de haber tenido directa incidencia, por ejemplo, en el “descubrimiento” de Gabriel Omar Batistuta, entre otros, quien falleció hace un par de años.
Hasta aquel encuentro de 1985, Unión y Estudiantes se habían enfrentado 14 veces en La Plata y el mejor resultado conseguido por algún equipo de Unión, había sido un empate. Luego de ese gol del Turco Alí (¡cuándo no!), Unión fue a jugar 17 veces más contra Estudiantes de visitante (ya sea en cancha de Estudiantes, en el estadio Unico o en el de Quilmes, donde Estudiantes también supo hacer las veces de local), siempre con derrotas o empates, hasta que llegó el 3 a 1 que cortó aquella racha de 38 años sin poder ganarle de visitante.
Los primeros cuatro partidos que jugó Unión ante Estudiantes, en el historial general no solo en La Plata, arrojaron tres victorias para Estudiantes y un empate. Esos encuentros se jugaron entre el 69 y el 70, años de gloria para el “Pincha”. En el 69 y en el 79 fue campeón de la Libertadores venciendo a Nacional y a Peñarol (antes la había conseguido en el 68, cuando fue campeón del mundo también). El empate que logró Unión en los partidos de aquellos años, fue el 28 de mayo de 1969, apenas siete días después que Estudiantes logró vencer 2 a 0 en el partido de vuelta, ante Nacional de Montevideo, de la final de la Libertadores de ese año. El equipo de Zubeldía recibió a Unión en La Plata e igualaron 1 a 1, en tiempos de huelgas, situaciones muy complicadas en el país (sobre todo en Córdoba) y mucha violencia generalizada.
Ese día, Unión alistó a Garzón; Juan Carlos Díaz, Figueroa, Sauco y Algocino; Dusso, Morales y Vitale; Ascencio, Néstor Lionel Scotta y el Loco Mendoza, quien fue, precisamente, el autor del gol. Estudiantes tenía a la enorme base de jugadores campeones en aquella final con Nacional, como Aguirre Suárez, Malbernat, Bilardo, Pachamé, el “Bocha” Flores, Conigliaro, Madero y la “Bruja” Verón, además de un gran arquero como Errea y un “tal” Cococho Alvarez, juvenil por ese entonces, que luego fue ídolo en Colón cuando lo trajo a Santa Fe el Vasco Urriolabeitia.
Recién en 1975 llegó el primer triunfo de Unión sobre Estudiantes, que se dio en Santa Fe y fue por la mínima diferencia, con un gol convertido por Víctor Rodolfo Marchetti en aquel gran equipo que armó el Toto Lorenzo, con Súper Manuel Corral en la presidencia y la presencia de hombres fundamentales en la dirigencia rojiblanca como Julio Baldi, Gerónimo Veglia, Néstor Rabazzi y el escribano Rubén Neme, entre otros.
Con Leo Madelón de entrenador, Unión se anotó una importante victoria ante Estudiantes cuando lo eliminó de la Copa Argentina en 2016. Ese partido se jugó en cancha de Arsenal y terminó 0 a 0, pero Unión consiguió el pase luego de derrotarlo en la definición por penales.
Aquellos goles del Turco Alí y el Toro Morales
Volviendo a las únicas victorias en cancha ajena de Unión ante el “Pincha”, en ese equipo de Puppo jugaban Morón, Carabelli, el “Perro” Killer, Cárdenas, Hugo López, Capocetti, Cariaga, Mario Alberto, el uruguayo Julio César Jiménez, el Turco Alí y Stocco como titulares, más el aporte que en ese partido le dieron el chaqueño Franco y Miguel Angel Torres, ingresando desde el banco de suplentes.
En la última, con la conducción técnica del Kily González en el ya remodelado estadio de Uno, hay varios que aún sobreviven en la conformación del plantel de Unión. Incluso, uno de ellos (Nicolás Paz) es una de las opciones que tiene Madelón (la otra es Emiliano Alvarez) para suplantar la salida de Lautaro Vargas por haber llegado al límite de amonestaciones. Moyano; Vera, Paz, Calderón, Corvalán y Zenón; Roldán. Mosqueira y Luna Diale; Domina y Morales fueron los once titulares de Cristian González en aquel partido, ingresando Tanda, Del Blanco, “Pajarito” Juárez y Piris en el segundo tiempo.
Todo es relativo en fútbol, las rachas están para romperse y “no hay mal que dure cien años”, como dice el dicho. Pero Unión va a una cancha y a enfrentar a un rival que siempre fue complicado. Es al que más le ha costado, históricamente, vencerlo como visitante. Un objetivo más que debe servirle de motivación a este plantel, máxime atendiendo a que una victoria le permitiría superar a su rival y acercarse mucho más a la punta de la zona.
Unión está a tres del líder (que es Vélez y con el que tendrá que jugar el otro partido como visitante que le queda), pero también está dos por arriba del primero que no está entrando entre los ocho que clasifican. De allí la imperiosa victoria ante Riestra, que no lo acomodó lo suficiente, pero que le impidió, por ejemplo, quedarse afuera de ese reducido lote que peleará por el campeonato.