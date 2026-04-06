Temas tatengues de arranque de semana

Unión, el reemplazante de Vargas, un rival metido en la Copa y la deuda por Casa Unión

Entre Alvarez y Paz deberá salir el sustituto de Vargas, figura ante Riestra y que llegó a la quinta amarilla. Estudiantes viaja a Colombia para jugar ante el DIM antes de recibir al Tate.