Unión arrancó la semana con varios temas, que se pueden dividir entre los económicos y los estrictamente futbolísticos teniendo en cuenta la importancia de la victoria ante Riestra que lo posicionó con mayor solidez dentro del lote de equipos que están clasificando en la zona A, además de ratificar la importancia de la actuación como local y la situación que se plantea con Estudiantes, el próximo rival.
Unión, el reemplazante de Vargas, un rival metido en la Copa y la deuda por Casa Unión
Entre Alvarez y Paz deberá salir el sustituto de Vargas, figura ante Riestra y que llegó a la quinta amarilla. Estudiantes viaja a Colombia para jugar ante el DIM antes de recibir al Tate.
Por el lado de lo estrictamente deportivo, la cuestión más importante a resolver por Madelón es quién va a estar en el lugar de Vargas, que llegó a las cinco amarillas en el encuentro del viernes pasado en el 15 de Abril. Hay dos alternativas. Una es la de Emiliano Alvarez, el lateral uruguayo que arrancó como titular frente a Agropecuario, en Rosario, pero se lesionó en el desarrollo del primer tiempo y tuvo que ingresar Lautaro Vargas, quien estaba en el banco de suplentes. La otra alternativa de Madelón es Nicolás Paz, que es un marcador central en esencia y que podría cubrir el puesto de Vargas en la eventualidad, aunque con características diferentes. De los dos mencionados (Alvarez y Paz), el que más se parece a Vargas es el marcador de punta que llegó desde Uruguay el año pasado.
El resto del equipo no tiene problemas, así que habría que pensar en una sola variante para el encuentro del sábado en Uno, siempre que no surja algún imponderable en la semana y haciendo la salvedad, además, que Cristian Tarragona llegó a las cuatro amarillas.
Siguiendo con lo futbolístico, Alexander Medina habló en la previa del debut de Estudiantes en la Copa Libertadores ante Independiente Medellín en Colombia, donde destacó la ilusión del plantel, anticipó un partido exigente desde lo físico y remarcó la importancia de comenzar con un buen resultado.
En la antesala del estreno internacional (que se producirá el miércoles), el Cacique brindó la habitual conferencia de prensa previa a los encuentros y dejó en claro cuál es el foco inmediato del equipo. "Quiero meterme de lleno en el partido del DIM", afirmó, dejando atrás otros temas para centrarse en el compromiso en Colombia.
El entrenador albirrojo destacó la expectativa que genera la competencia continental. "Estamos muy ilusionados con esta Libertadores por lo que significa para Estudiantes, por lo que va a venir. Estamos con mucha adrenalina y con ganas de hacer un gran encuentro. Con las cosas bien claras y que el resultado nos pertenezca", señaló.
En cuanto al análisis del rival, Medina anticipó un encuentro exigente. "Imagino un partido bastante físico", explicó, en relación al estilo que propone Independiente Medellín. Sin embargo, confía en la preparación de su equipo: considera que Estudiantes está "bien físicamente" para afrontar ese tipo de compromiso.
Además, remarcó que el conjunto colombiano tiene virtudes y aspectos a explotar. "Tiene cosas interesantes para tener en cuenta y tomar recaudos. Y obviamente también muestra cuestiones para explotar que ya lo hemos visto. Ojalá lo podamos interpretar bien", agregó.
El DT también puso en valor la competencia continental: "Para los futboleros que nacimos dentro de la cancha, es el torneo más importante de Sudamérica", expresó, y reconoció que le genera "ilusión de protagonizarla", aunque aclaró que el camino será largo y exigente.
"Vamos paso por paso, es un torneo muy largo. Tenemos que arrancar bien, pero el primer objetivo es pasar la primera fase. Sin dudas es divino jugarlo", sostuvo, marcando una postura cauta.
Sin lugar a dudas que estas declaraciones dejan bastante en claro que la prioridad de Medina y de todo Estudiantes es la Copa Libertadores. El equipo ocupa el segundo puesto, detrás de Vélez, en la tabla de posiciones del torneo local, pero jugará el miércoles en Medellín, regresará recién el jueves a La Plata y el martes siguiente al partido con Unión, volverá a jugar por la Libertadores (tres partidos en seis días).
La deuda por la compra de Casa Unión
En cuanto a lo extrafutbolístico, Unión tiene una deuda de dos meses con la familia Malvicino por la adquisición de Casa Unión. El primer pago (el más importante) fue de unos 300 mil dólares y se hizo en tiempo y forma, pero ahora se están debiendo dos cuotas de las 13 que se pactaron para completar el pago del predio que sirve de entrenamiento de primera y reserva y concentración del plantel profesional.
La versión que circuló en torno a este tema, es que se habría “judicializado la deuda”. Desde Unión indican que no ha llegado nada al respecto, aunque se reconoce el atraso en el pago de las cuotas.
Desde el club se está gestionando un préstamo bancario a raíz de estos problemas financieros que llevaron a la institución a atrasos en el pago al plantel (se está debiendo el mes de febrero), esto de Casa Unión y algunos problemas que surgieron en el básquet, entre otros. También hay que señalar que a Unión se le está debiendo dinero, arrancando por los 500 mil dólares que Talleres debe pagar por la venta de Mosqueira (se dice que Unión recibió una parte de ese dinero pero no su totalidad).