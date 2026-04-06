Natación a nivel internacional

Unión apuesta al futuro: jóvenes talentos rumbo al Torneo Promesas Olímpicas 2026

Un grupo de nadadores juveniles de Unión de Santa Fe se prepara intensamente para competir en el II Torneo Promesas Olímpicas 2026, que se desarrollará en Santiago de Chile del 22 al 24 de mayo. Con esfuerzo, compromiso y el apoyo de sus familias, buscan dejar su huella a nivel internacional.