Más de 200 propuestas educativas, deportivas y culturales en Villa Gobernador Gálvez
Las propuestas están descentralizadas en 50 puntos de la ciudad e incluyen escuelas deportivas, talleres culturales, formaciones laborales y en oficios, ecológicas y de salud, entre otras actividades destinadas para personas de todas las edades, desde bebés hasta adultos mayores.
Ricci presentó más de 200 actividades gratuitas para fortalecer la inclusión y el acceso en Villa Gobernador Gálvez
La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, en el marco de una articulación integral de todas sus áreas, presentó más de 200 capacitaciones y actividades destinadas a todas las edades. Las mismas se desarrollarán en 50 puntos de la ciudad en forma gratuita y se extenderán hasta noviembre.
Las actividades incluyen escuelas deportivas, talleres culturales, capacitaciones en oficios y laborales, ecológicas y de salud, además de las iniciativas de la Colonia de Adultos Mayores, el Centro de Atención a la Diversidad (CAD), los cuatro centros de día y los siete clubes de tareas.
En tanto, las clases de natación desarrolladas en la pileta del Club Sportivo son las únicas que tienen un costo económico destinado a su mantenimiento.
Al respecto, el intendente Alberto Ricci destacó que “a la difícil situación económica que estamos atravesando a nivel nacional la estamos afrontando con mucho trabajo y eficiencia, optimizando recursos, y poniendo el máximo de cada uno de nosotros para brindar propuestas de calidad para todos nuestras vecinas y vecinos”.
Ricci expresó que “por eso, desde la Municipalidad estamos lanzando más 200 propuestas que están orientadas a niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, es decir, abarcamos todas las edades, y en su mayoría, salvo las que se realizan en la pileta del Sportivo, son gratuitas”.
“Tenemos espacios propios –continuó Ricci– y ya tradicionales de nuestra ciudad que concentran varias actividades, como el Club Sportivo, la Casa de la Cultura, el Anfiteatro, pero también estamos descentralizando de forma articulada con instituciones de la sociedad civil, para llegar a más personas y barrios, y en este sentido este año habrá 50 espacios en diferentes barrios que ofrecerán distintas iniciativas”,
Y agregó: “Estamos presentes y brindamos propuestas de calidad para que los villagalvense puedan seguir creciendo”.
En relación a las actividades, el intendente detalló que “habrá escuelas deportivas, talleres culturales, capacitaciones en oficios, algunas propuestas provenientes de salud y ambiente, y otras que surgen desde la Colonia de Adultos Mayores, además de las que estamos articulando con el Gobierno de la Provincia cómo las del Nueva Oportunidad, que también son muchas”.
Juventudes
En la Casa de la Cultura: Yoga, Canto, Tejido al Crochet, Arte para infancias, Cerámica, Danzas folklóricas, Guitarra, Comedia musical para infancias, Baile para infancias, Teatro, Tango, Zumba, Danzas flamencas, Cumbia cruzada.
En el Anfiteatro Municipal: Lengua de señas, Street Basket, Inglés, Mosaiquismo, Marketing digital, Sonido, iluminación y stage.
En el Centro Chamamecero: Artesanías.
Para inscripciones dirigirse a la Casa de la Cultura (Laprida Y Eva Perón) de 8 a 18 horas o comunicarse telefónicamente al 4923777.
Deportes
En Club Sportivo: Tela, Gimnasia infantil, Ritmos, Básquet, Ritmos kids, Vóley, Hóckey, Funcional, Patín, Pilates, Stretching.
En Club Sarmiento: Patín, Zumba, Zumba kids, Mini Vóley, Vóley para jóvenes.
En Club Talleres: Esgrima.
En el Centro municipal San Enrique: Ritmos, Kung Fu.
Ricci presentó más de 200 actividades gratuitas para fortalecer la inclusión y el acceso en Villa Gobernador Gálvez
En el Centro municipal La Ribera: Kung Fu.
En el CIC 20 de Junio: Kung Fu.
Para inscripciones dirigirse al Club Sportivo Municipal (Libertad y 12 de Octubre) de 8 a 15 o telefónicamente al 4921122. Requisitos: fotocopia DNI y certificado médico.
Capacitaciones
Refrigeración, Reparación de electrodomésticos, Estética de uñas, Panificación, Electricidad domiciliaria, Textil (en sus diferentes niveles), Confección de ropa deportiva, Revive ropa, Peinado urbano, Maquillaje artístico, Pestañas, Peluquería, Carteles con led.
En tanto, con el acompañamiento de los gobiernos provinciales y nacionales, y la Asociación de Comercio e Industria se llevarán adelante los siguientes capacitaciones: Conductor profesional de colectivos, Manejo de autoelevadores, Operador logístico, Construcción en seco, Pastelería artesanal, Albañilería, E-Commerce, Soldadura (para mujeres), Rotomoldeo, Taller de Orientación Laboral.
Inscripción (cupos limitados) de forma presencial en la oficina de Producción y Empleo, ubicada en Juan B. Justo 1854 de 8 a 12 hs. 1er piso.
Salud y ambiente
Desde el área de Salud habrá Espacio para infancias en los Centros de Salud San Martín, Evita, Mortelari, la Posta Sanitara de La Ribera. También habrá un Club de mujeres en el Centro de Salud Constancio Vigil; y un taller de huerta en el Centro de Salud Niño Jesús.
Ricci presentó más de 200 actividades gratuitas para fortalecer la inclusión y el acceso en Villa Gobernador Gálvez
Por otra parte, para el abordaje de consumos problemáticos de sustancias, La Casa - Equipo Matricial, seguirá realizando atención y prevención; sumando además un Equipo Territorial externo que trabajará en diferentes espacios e instituciones.
También se puede acceder al acompañamiento profesional mediante derivaciones que se realizan desde los Centros de Salud al dispositivo “Punto Saludable”, como así también a la Consejería de salud sexual y reproductiva que funciona en todos los centros de salud.
En tanto, desde la subsecretaría de Ambiente las propuestas serán: Taller de kokedamas, Compostaje y reciclado, Arbolado, Huerta para principiantes, Observación de aves.
Educación
Desde el Centro de Atención a la Diversidad (CAD), se continuará con el trabajo junto con jóvenes y adultos con discapacidad en el CIC 20 de Junio (San Luis y 20 de Junio), con el funcionamiento de los Grupos Terapéuticos y Laboral, que tienen iniciativas cómo: Teatro y Expresión, Taller de Autonomía y actividades de la vida diaria, Danza y Cultura, Movimiento y cuerpo, Rondas de convivencia, Alfabetización Digital y Movilidad en la Comunidad, taller Terapéutico, Inserción Laboral, Alfabetización, Capacitación Laboral y Asistentes de Eventos Sociales.
Para consultar sobre las actividades del CAD comunicarse con el teléfono 5183731, al mail [email protected] o de forma presencial en el CIC 20 de junio de lunes a viernes de 13 a 18 horas.
Por su parte, los 7 Clubes de Tareas funcionarán por la mañana de 9 a 12 horas y por la tarde de 13 a 15. Para más información contactarse con el mail [email protected] o personalmente a los diferentes clubes en “Centro Municipal San Enrique”, “Centro Municipal La Ribera”, “Centro Municipal El Triángulo”, “Club Sarmiento”, Pueblo Nuevo, “Centro Municipal Nahuel Huapi”, “Centro de Salud María Auxiliadora” y “CIC 20 de Junio”.
En cuanto a la educación para los jóvenes, se llevará adelante el dispositivo “Desafío Secundaria” en tres espacios como son el Centro municipal San Enrique, el CIC 20 de Junio y el Club Sarmiento. Para inscripciones pueden comunicarse telefónicamente al 3416230465 o vía mail a [email protected].
Los 4 Centros de Día, también tendrán una amplia carta de actividades en todos sus espacios entre las 14 y 18 horas de lunes a viernes, destinada a jóvenes de 12 a 18 años. Este año se dictan clases de Kick Boxing, Kung Fu, Ajedrez, Batucada, Origami, Radio y comunicación Creativa, Boxeo, Ajedrez, Cumbia Cruzada, Creadores de contenidos digitales, Promoción de la lectura, Artes Integrales, Kick Boxing, Estética integral y Robótica.
Para más información acercarse a los Centros de Día de forma presencial o comunicarse por mail a [email protected]. En tanto, telefónicamente: San Enrique 4920553; La Ribera 4984948; Nahuel Huapí 341-5183118 y Fonavi.
La Granja Educativa del Parque Regional continuará con los recorridos guiados y actividades destinadas a las instituciones educativas, socio comunitarias y barriales, entre otras, con turnos previos mediante la página web de la Municipalidad de lunes a viernes de 9:30 a 14:30 y sin turno, abiertos al público, los sábados, domingos y feriados de 14:30 a 17:30 horas.
Adultos mayores
El Centro Interdisciplinario de Adultos Mayores con sus múltiples propuestas y actividades, funcionará en el Club Sportivo Municipal (Libertad y 12 de Octubre) de martes a viernes de 14 a 17 hs. y en el Club Recreativo (Mosconi 1843) los días martes, miércoles y jueves de 14 a 16 hs. En ambos espacios habrá actividades como: Actividad física, Deportes, Folklore, Juegos y recreación.
Inscripción telefónica al 3417327149 de 7 a 13 hs. o de forma presencial en el lugar, en el día y horario establecido.