Para todo el 2026

Más de 200 propuestas educativas, deportivas y culturales en Villa Gobernador Gálvez

Las propuestas están descentralizadas en 50 puntos de la ciudad e incluyen escuelas deportivas, talleres culturales, formaciones laborales y en oficios, ecológicas y de salud, entre otras actividades destinadas para personas de todas las edades, desde bebés hasta adultos mayores.