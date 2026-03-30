El Samco de Villa Mugueta ya cuenta con sala de radiología

El Gobierno de Santa Fe inauguró la nueva sala de Radiología del SAMCo de Villa Mugueta. Las obras de renovación permitieron la adecuación de una sala para la colocación de un nuevo digitalizador de imágenes de rayos X.
Las obras se ejecutaron con recursos del programa FonRES del Ministerio de Salud, y permitieron renovar la sala para la incorporación de un nuevo digitalizador de rayos X.
El Gobierno de Santa Fe inauguró la nueva sala de Radiología del SAMCo de Villa Mugueta. Las obras de renovación permitieron la adecuación de una sala para la colocación de un nuevo digitalizador de imágenes de rayos X.
Esta mejora fue posible con recursos del Programa FonRES de la cartera sanitaria, para la agilización de las tareas de preservación, conservación y mantenimientos de los efectores de salud pública.
Durante la actividad, el director provincial de Arquitectura, Lisandro Vaccaro destacó que, durante 2025, el Gobierno de Santa Fe realizó obras en 254 efectores de salud de Santa Fe.
La inauguración de la sala tiene como novedad el digitalizador de imágenes de rayos X que permite realizar un mejor diagnóstico, aumentando su precisión y calidad al obtener imágenes de mayor nitidez.
Además, el espacio fue intervenido cumpliendo con las exigencias técnicas para el cuidado de los usuarios y trabajadores de la salud. Para ello, se realizó el plomado nuevo de todas las paredes y el pulsador de destellos se ubicó en un lugar que cumple con las normas de seguirdad.
Los trabajos también incluyeron la pintura completa del espacio, la renovación de la instalación eléctrica, de aberturas e iluminación y la incorporación de nuevo mobiliario.
A su turno, la diputada provincial Silvana Di Stefano aseguró que "la salud se construye con inversión, planificación y presencia del Estado en cada localidad".
Por ello, reafirmó que "el programa FonRES nos permite mejorar, mantener y poner en valor los efectores de salud, garantizando espacios adecuados y mejores condiciones de atención para todos los habitantes de nuestra provincia, sin importar el lugar en el que vivan”.
A través del programa FonRES, que en 2025 llegó a los 19 departamentos de la provincia, se disponen recursos para el mantenimiento de los inmuebles afectados a la red de salud, tanto provincial como local, independientemente de la titularidad de los mismos.
Entre los beneficios que presenta FonRES se encuentra simplificar los trámites para realizar estas tareas, agilizando su proyección y ejecución.
Participaron de la actividad, la presidenta comunal, María Laura Mozzi; el subsecretario de Gestión Territorial de Salud, Marcelo Krenz; y la directora de la Región de Salud - Nodo Rosario, Rosa Dutto.