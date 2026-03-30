Con una muestra del Ejercito

Con una gran jornada en el Campo de la Gloria, San Lorenzo rendirá homenaje a los héroes de Malvinas

El 2 de abril, desde las 9, el histórico espacio será escenario de una propuesta integral con actividades culturales, recreativas y gastronómicas para toda la familia. La jornada contará con música en vivo, feria de artesanos, concurso de asadores y el show central de Litto Nebbia. Además se inaugurará un monumento de las Islas Malvinas.