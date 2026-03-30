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Con una gran jornada en el Campo de la Gloria, San Lorenzo rendirá homenaje a los héroes de Malvinas

El 2 de abril, desde las 9, el histórico espacio será escenario de una propuesta integral con actividades culturales, recreativas y gastronómicas para toda la familia. La jornada contará con música en vivo, feria de artesanos, concurso de asadores y el show central de Litto Nebbia. Además se inaugurará un monumento de las Islas Malvinas.

El Campo de la Gloria será el epicentro de las actividades. Foto: Fernando Nicola.El Campo de la Gloria será el epicentro de las actividades. Foto: Fernando Nicola.
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En el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, la Municipalidad de San Lorenzo llevará adelante una jornada conmemorativa abierta a toda la comunidad el próximo jueves 2 de abril desde las 9 horas en el Campo de la Gloria.

El emblemático espacio histórico de la ciudad será escenario de una propuesta que combinará homenaje, cultura y encuentro ciudadano, en una fecha de profunda significación para la memoria colectiva argentina. Los protagonistas centrales del encuentro serán los veteranos del centro “Combate de San Lorenzo”.

Actividades

La actividad contará con la presentación destacada de Litto Nebbia, autor de clásicos inolvidables como “La balsa” y “Solo se trata de vivir”, junto a espectáculos de música y danza en vivo a cargo de artistas locales.

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Durante toda la jornada habrá una amplia agenda de propuestas para todas las edades, entre ellas una muestra del Ejército Argentino, concurso de asadores, espacios gastronómicos, feria de artesanos, talleres para niños, un stand de Juventudes con actividades recreativas y un espacio de tatuajes temáticos.

Nuevo espacio

Además, se inaugurará un monumento de las Islas Malvinas, ubicado a metros del Cristo Redentor del Campo de la Gloria.

El intendente y los veteranos descubrieron en el Campo de la Gloria un cartel con la inscripción: “Distancia a las Islas Malvinas: 2119 km. La victoria es no olvidar”.El Campo de la Gloria será el epicentro de las actividades. Foto: Fernando Nicola.

Desde la Municipalidad se invita a toda la comunidad a participar de esta jornada, con entrada libre y gratuita, en honor a quienes defendieron la soberanía nacional.

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