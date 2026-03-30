Acusaron a un menor de provocar un incendio en un histórico colegio de Misiones

Un incendio arrasó por completo este fin de semana con la Escuela N°102 del Paraje Central, en la localidad de San Antonio, Misiones. La Justicia investiga a un adolescente de 13 años como presunto autor del hecho, que habría sido provocado de manera intencional.
El fuego destruyó aulas, oficinas, sanitarios, mobiliario y equipamiento tecnológico. No hubo posibilidad de rescatar elementos, por lo que las pérdidas fueron totales. El edificio, con casi medio siglo de historia, era un punto central para la comunidad.
El episodio se inició el sábado por la tarde, cuando vecinos de la zona detectaron humo saliendo del predio escolar y alertaron a la directora. De inmediato se dio aviso a la Policía de Misiones y a los Bomberos Voluntarios.
Al llegar, los equipos de emergencia encontraron que las llamas ya se habían propagado por toda la estructura. Si bien trabajaron intensamente para controlar el fuego, los daños ya eran irreversibles. Tras extinguir el incendio, solo quedaron restos y cenizas.
Las primeras pericias realizadas por la División Criminalística junto a los bomberos de la Unidad Regional XII concluyeron que el foco ígneo fue intencional.
La Justicia investiga a un menor como presunto responsable.
Elprincipalsospechoso
Con el avance de la investigación, testimonios y otras pruebas permitieron identificar a un posible responsable: un chico de 13 años que habría sido visto en las inmediaciones poco antes del inicio del fuego.
El menor fue puesto a disposición de la Justicia por efectivos de la Unidad Regional XII. El caso quedó en manos del Juzgado Correccional y de Menores de Eldorado, que interviene en el marco de la legislación penal juvenil.
El adolescente fue notificado de la causa en presencia de sus padres, quienes participaron del procedimiento. Por el momento, permanece bajo su cuidado mientras continúa la investigación, con supervisión judicial.
En paralelo, interviene la Dirección de Niñez y Adolescencia, que acompañará el proceso y realizará el seguimiento correspondiente.
Una pérdida que golpeaa toda la comunidad
La Escuela N°102 había sido inaugurada hace 48 años y cumplía un rol clave en el Paraje Central. Además de su función educativa, era un espacio de encuentro para las familias de la zona.
La destrucción total del edificio, junto con la pérdida de materiales y documentación, representa un impacto significativo para la comunidad educativa. Ahora, el principal desafío será reorganizar el dictado de clases para los alumnos afectados.
Hasta el momento, las autoridades no informaron cómo se garantizará la continuidad del ciclo lectivo ni los plazos para una eventual reconstrucción del establecimiento.