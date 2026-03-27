Incendio destruyó por completo un automóvil en zona norte

Un automóvil resultó completamente destruido por un incendio ocurrido en la madrugada de este viernes en la zona norte de la ciudad de Santa Fe. El hecho se registró alrededor de las 4.30 en calle Sarmiento al 7500, donde debió intervenir personal de Bomberos.
De acuerdo a la información oficial, al arribo de la dotación el foco ígneo se encontraba generalizado, afectando a un vehículo marca Chevrolet, modelo Corsa, de cuatro puertas, color blanco. El rodado contaba con sistema de doble alimentación, nafta y GNC, lo que implicó mayores precauciones durante las tareas operativas.
Arduo trabajo
Los bomberos trabajaron en la extinción del incendio durante aproximadamente una hora, logrando controlar la situación cerca de las 5.30. Como consecuencia del accionar del fuego, el automóvil sufrió daños totales.
En el lugar también se hizo presente personal del Comando Radioeléctrico, correspondiente al móvil 12832, que colaboró con las actuaciones de rigor y la seguridad en la zona.
Investigan las causas
Hasta el momento del retiro de las unidades intervinientes, no se había presentado ninguna persona que acreditara ser propietaria del vehículo siniestrado, por lo que no se pudieron establecer datos filiatorios ni mayores precisiones sobre las circunstancias previas al hecho.
Las causas que originaron el incendio no fueron informadas y se encuentran sujetas a investigación.