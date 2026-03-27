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Ruta 34: murió toda una familia en un choque frontal en Santiago del Estero

Tres ocupantes de un mismo vehículo perdieron la vida este jueves, minutos antes del mediodía, tras un siniestro vial ocurrido entre las localidades de Icaño y Real Sayana.

Una familia completa murió en un choque frontal en la ruta 34.Una familia completa murió en un choque frontal en la ruta 34.
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Este jueves, minutos antes del mediodía, un violento choque frontal sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 555, entre Icaño y Real Sayana, en Santiago del Estero, terminó con la vida de un matrimonio y su hijo. Las tres víctimas viajaban en el mismo vehículo y fallecieron en el acto, lo que representó la pérdida completa de una familia.

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Detalles del siniestro

El accidente involucró a una Toyota Hilux y un Ford Focus. Según los primeros informes, la camioneta circulaba de sur a norte, mientras que el automóvil se desplazaba en sentido contrario. Por causas que aún se investigan, ambos vehículos colisionaron de frente.

Las víctimas fueron identificadas como Roberto de la Silva (63), su esposa Elsa Mansilla (69) y su hijo Marcelo de la Silva (35), todos oriundos de Icaño.

Un único sobreviviente

El conductor de la camioneta, F. V. Z. (43), de nacionalidad uruguaya y domiciliado en Merlo, resultó con heridas y recibió asistencia médica en el lugar.

Efectivos de la Comisaría 55, personal de emergencias y peritos trabajaron en el sitio del accidente. La fiscal Cecilia Rímini dispuso medidas para esclarecer las causas del choque.

El trágico hecho generó una profunda conmoción en la comunidad, sobre todo por la magnitud del accidente y la confirmación de que toda una familia perdió la vida en el mismo siniestro.

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