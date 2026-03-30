Murió una mujer en un incendio en Sauce Viejo

Una mujer de 74 años perdió la vida en un incendio de grandes proporciones que se desató en los últimos minutos del domingo en un inmueble de Sauce Viejo, en la zona de la arenera. El siniestro generó una fuerte conmoción entre los vecinos, que nada pudieron hacer para evitar el fatal desenlace.
El dramático episodio comenzó cerca de las 23.30, cuando varios llamados al 911 alertaron sobre un incendio en una vivienda de la zona. Según relataron testigos, desde el interior del inmueble “salían lenguas de fuego” que rápidamente tomaron gran parte de la estructura.
Minutos después arribaron al lugar efectivos del Comando Radioeléctrico junto a unidades de emergencia, que se encontraron con un foco ígneo de gran magnitud ya generalizado.
Desenlace fatal
Mientras se desarrollaban las tareas para contener las llamas, los uniformados confirmaron la peor noticia: en el interior de la vivienda yacía sin vida una mujer, identificada por sus iniciales como T. M., de 74 años.
Pese al rápido despliegue de los servicios de emergencia, no fue posible rescatarla a tiempo. Las circunstancias en las que se produjo su muerte serán materia de investigación.
Peritajes en curso
Tras el hallazgo, se preservó la escena a la espera del arribo de peritos de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes tendrán a su cargo las tareas técnicas para determinar el origen del incendio.
Asimismo, se dio intervención al fiscal en turno, que ordenó las primeras medidas de rigor, entre ellas el relevamiento del lugar y la posterior autopsia para establecer con precisión la causa del deceso.
En el barrio, en tanto, el hecho generó un fuerte impacto, ya que la víctima era conocida en la zona y vivía en el inmueble siniestrado.