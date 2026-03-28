Fuerte explosión en un local gastronómico de Villaguay: hay cuatro heridos
El hecho ocurrió durante la noche en un comercio céntrico, donde se desató un incendio seguido de una detonación. Cuatro personas fueron asistidas, tres con quemaduras de consideración, mientras se investigan las causas vinculadas a posibles fallas en equipos de cocina.
Fuerte explosión en un restaurante dejó cuatro personas heridas
Una fuerte explosión se registró este viernes por la noche en un local gastronómico que se encontraba en llamas en el centro de Villaguay, en la provincia de Entre Ríos. El estallido quedó registrado en imágenes que se difundieron rápidamente en redes sociales.
El episodio ocurrió en un comercio ubicado en la intersección de las calles San Martín y 9 de Julio, frente al cine Berisso. Tras la explosión, se desplegó un amplio operativo con Bomberos Voluntarios, efectivos policiales, ambulancias y personal municipal para controlar la situación y asistir a los afectados.
Losheridos
Como consecuencia del siniestro, cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro de salud local. Según informaron fuentes oficiales, tres de ellas presentan quemaduras de consideración y evaluaban su derivación a la Ciudad de Buenos Aires.
El evento estuvo acompañado por una detonación de gran intensidad.
En tanto, una mujer de 29 años se encuentra fuera de peligro. Hasta el momento, no se confirmó si los heridos eran trabajadores del lugar, clientes o transeúntes.
Testimonios
Vecinos de la zona señalaron que el hecho estuvo acompañado por una detonación de gran intensidad. Testigos indicaron que “se escuchó una explosión muy grande”, tras lo cual se observaron llamas en el sector del comercio.
De acuerdo con las primeras versiones, el foco se habría originado en el patio cervecero del restaurante, donde se realizaban tareas de cocina con equipos conectados a garrafas. En ese marco, trascendió que dos de estos recipientes habrían explotado, aunque las causas aún no fueron confirmadas oficialmente.
Investigaciónen curso
Bomberos trabajaron durante varios minutos para extinguir el fuego y evitar que se propagara a edificios cercanos. Por su parte, la Policía estableció un perímetro de seguridad y restringió el acceso en la zona.
Las pericias para determinar el origen del hecho comenzarán a primera hora del sábado, según indicaron fuentes policiales.