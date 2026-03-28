Entre Ríos

Fuerte explosión en un local gastronómico de Villaguay: hay cuatro heridos

El hecho ocurrió durante la noche en un comercio céntrico, donde se desató un incendio seguido de una detonación. Cuatro personas fueron asistidas, tres con quemaduras de consideración, mientras se investigan las causas vinculadas a posibles fallas en equipos de cocina.