Explosión en Merlo: el dueño del depósito de garrafas se negó a declarar

El propietario del depósito de garrafas que explotó ayer en Mariano Acosta, partido bonaerense de Merlo, se negó a declarar ante el fiscal Fernando Cappello, de la UFI N°2 de Morón.
El siniestro dejó cuatro personas heridas, entre ellas un joven de 18 años que permanece grave. La investigación sigue abierta mientras el dueño del local permanece detenido y no aportó su versión ante la fiscalía.
El propietario del depósito de garrafas que explotó ayer en Mariano Acosta, partido bonaerense de Merlo, se negó a declarar ante el fiscal Fernando Cappello, de la UFI N°2 de Morón.
Oscar Adrián Benítez, de 48 años, fue imputado por “incendio agravado por peligro de muerte de alguna persona, con dolo eventual” y permanecerá detenido mientras se esperan los resultados de las pericias correspondientes.
El siniestro se produjo poco antes de las 7 de la mañana en un local ubicado sobre la avenida Constituyentes, entre Bustillos y Colombres. Cuando la policía llegó, encontró a los trabajadores con varias quemaduras, siendo asistidos inicialmente por vecinos antes de ser trasladados al hospital.
Según el parte oficial, la explosión dejó cuatro heridos: Diego Hernán Robledo, de 41 años; Víctor Hugo Tuller, de 47; Raúl Oscar Cros, de 48; y un joven de 18 años, Thiago Vera, quien se encuentra grave con traumatismo craneoencefálico.
Tuller explicó a los agentes que el fuego comenzó al conectar una pava eléctrica y que, ante una posible fuga de una garrafa, esta explotó en su cara, causándole quemaduras de segundo y tercer grado en cuello y manos.
Robledo y Cros también sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado en varias partes del cuerpo y permanecen internados en la Unidad de Terapia Intensiva, con estado reservado.
Por su parte, Thiago Vera estaba saliendo de su casa cuando una garrafa le impactó en la cabeza, provocándole un fuerte traumatismo craneoencefálico. Fue sometido a una craniectomía descompresiva y a la evacuación de hematomas, y permanece en la unidad de terapia intensiva bajo estricta vigilancia médica.
Mientras Thiago se encuentra internado, sus familiares difundieron en redes sociales una cadena de oración para pedir por su recuperación. “Prendan una velita por la vida de mi primo, está muy mal, en estado crítico”, escribió un familiar.
Los amigos del joven también compartieron mensajes de apoyo: “Vamos mi gordo, que de esta salís más fuerte que nunca. Estamos todos haciéndote el aguante como a vos te gusta, hermano. Todo va a estar bien, mi negrito, sos el más fuerte del mundo y sé que vas a salir de esta. Te amo y te estamos esperando todos”, expresaron en redes sociales.