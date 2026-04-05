Del Blanco y Vargas

En Argentina faltan laterales que sean figuras; salvo Unión, que los tiene

El libreto de Madelón los lleva a que se conviertan en esenciales por la tendencia a utilizar los 70 metros de ancho de la cancha para atacar. Son diferentes entre sí, aunque el resultado es el mismo: indispensables en el juego del Tate.