“Triste por llegar a la quinta amarilla, pero voy a alentar desde afuera”, expresó la figura de Unión contra Riestra, Lautaro Vargas. Es que el lateral derecho cortó una pérdida en ofensiva del Tate, Darío Herrera le mostró la amarilla y llegó a la quinta.
Unión va sin Vargas pero Estudiantes tiene dos bajas
Como dijo Madelón, nada de descanso para el Tate después de la victoria ante Riestra. Tomás Palacios (expulsado) y Eric Meza (cinco amarillas) descartados en el “Pincha”.
El "Turbo" llegó a la quinta amarilla
¿Qué dijo el “Turbo” del partido?: “Me sentí cómodo, bien con el grupo y contento con el rendimiento. Riestra estuvo bien en el segundo tiempo y supimos defender; por suerte lo pudimos liquidar en el final. Estuvo muy pesado por la humedad, pero con nuestra gente tenemos que ganar siempre”, cerró Vargas.
Su rival del sábado que viene, Estudiantes de La Plata, también llegará “averiado”, además del golpe por perder con San Lorenzo. El “Pincha” sufrió una baja sensible pensando en su siguiente compromiso por el torneo local. Y es que un futbolista titular alcanzó su quinta tarjeta amarilla en el campeonato y no podrá estar presente frente a Unión, el sábado próximo en UNO. Además, tampoco estará Tomás Palacios, expulsado.
El jugador que Alexander Medina no podrá utilizar en la visita del Tatengue a La Plata será Eric Meza: el lateral derecho de 26 años llegó al Nuevo Gasómetro al límite de amonestaciones por un foul durante el primer tiempo y, así, no podrá ser parte del próximo encuentro a nivel doméstico.
En su lugar posiblemente ante Unión se mantenga en el equipo Eros Mancuso: si Gastón Benedetti está en condiciones (este viernes fue al banco) regresaría por la banda izquierda y así quedaría reestructurado el fondo.
Así las cosas, Meza completó un partido en nivel regular que estuvo alineado con una merma en su rendimiento en las últimas fechas. Un bajón que llevó al cuerpo técnico a analizar un reemplazo, plan que quedó archivado por la lesión de Benedetti.
El "Pincha" sin Meza ni Palacios
Minutos más tarde, Medina sufriría una nueva baja: Palacios vio la tarjeta roja por “juego brusco grave” a los 19 minutos del segundo tiempo por un planchazo en la cabeza a Nicolás Tripichio y debió abandonar la cancha prematuramente.
Volviendo a Unión, ¿qué dijo Leo Madelón del posible reemplazo de Lautaro Vargas, considerando que está lesionado Emiliano Alvarez en el Tate?: “Nico Paz ya está apto y es una alternativa. Ahora podemos cambiar el sistema si no tenemos opciones en ciertos puestos”. Al toque, Leo agregó: “Esto se maneja motivando. (Juan Pablo) Ludueña y (Valentín) Fascendini están bien, pero es una lucha interna constante. Nadie tiene el lugar asegurado. Ludueña viene en crecimiento, me gusta mucho, no esperábamos su reacción; seduce y parece un jugador con años en Primera”.
El DT tatengue elogió a sus players: “El grupo está bien, pero no hay que confundirse. Ganamos bien, aunque no sobrado ante un rival durísimo. Estamos ambiciosos...veo un buen aroma para cosas serias y vamos a pelear. Queremos clasificar y, si lo logramos, todo cambia”.
Hay un buen grupo y tenemos que sostenerlo con esfuerzo. Ahora debemos jugar contra Estudiantes en La Plata y será complicado. Hoy vi a un Unión que siempre apostó a jugar ante un rival que vive de la lucha. Dominamos y tuvimos supremacía tras la expulsión, pero sin ratificarlo en el marcador. Lo que no me gustó es que no lo cerramos antes. Erramos mucho al arco y no estuvimos certeros”.
En el final dejó una reflexión de un jugador puntual, como es el “Chelo” Marcelo Estigarribia: “Los goles le van a venir. Quizás muchos miran lo que se pagó por él, pero hay que cuidarlo. Este penal puede impulsarlo. Insiste y cumple muy bien en lo táctico”.