Hizo el 2-0 de Unión con el arco vacío

El Tate tiene un “9” para ir a la Luna: “Tarra-gol” llegó a 13 gritos y juega bien

Hacía tiempo que la gente no se identificaba con un goleador: doblete a Agropecuario en la Copa Argentina y el gol más fácil de su carrera contra Riestra. Jugó 32 partidos con la camiseta de su club y llegó a 13 gritos. Refuerzo top.