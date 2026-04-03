Unión ganó 2-0 contra Riestra en el Estadio 15 de Abril, en un partido correspondiente a la Fecha 13 del Torneo Apertura 2026.
Fecha 13
Así quedó la tabla del Torneo Apertura tras la victoria de Unión sobre Riestra
El Tate y el Malevo se enfrentaron en el Estadio 15 de Abril de Santa Fe. El resultado fue de 2 a 0.
GOL TARRAGON Unión-Riestra | Torneo Apertura Fecha 13 | Estadio 15 de Abril. Foto: Matías Pintos
El primer gol del Tate fue de penal, por Marcelo Estigarribia.
En el final del partido, Tarragona se fue solo contra el arco y selló el 2-0.
El equipo de Leonardo Carol Madelón venía de perder por la misma diferencia ante Defensa y Justicia. De esta manera, el conjunto santafesino quedó en la quinta posición de su zona.
Así quedaron las posiciones
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