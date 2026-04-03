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"Tarragol" lo hizo de nuevo: Unión ganó 2-0 contra Riestra

Herrera sancionó penal para el Tate, luego de una falta sobre Vargas en el borde del área del Malevo. "Chelo" consiguió su segundo tanto en la temporada desde los 12 pasos. Además, Riestra se quedó con 10 jugadores tras una expulsión insólita. Sobre el final, Tarragona se fue solo contra el arco de Arce, quién corría de atrás al delantero tatengue.

GOL DE ESTIGARRIBIA | Unión-Riestra | Torneo Apertura Fecha 13 | Estadio 15 de Abril. Foto: Matías PintosGOL DE ESTIGARRIBIA | Unión-Riestra | Torneo Apertura Fecha 13 | Estadio 15 de Abril. Foto: Matías Pintos
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Desde las 17.15, Unión de Santa Fe recibe a Deportivo Riestra en lo que será la continuidad de la fecha 13 del torneo Apertura de la Liga Profesional del Fútbol Argentino.

El equipo conducido por Leonardo Madelón debe sumar para no perder terreno entre los ocho que clasificarán a la instancia siguiente. Cabe recordar que el tatengue suma 16 puntos y marcha séptimo en la zona A.

Minuto a Minuto

19:10 / Vie. 03.04.2026

45+5' ST: GOOOOOOOOL DE TARRAGONA Y FIN DE PARTIDO

19:10 / Vie. 03.04.2026

45+4' ST: Amarilla para Tarragona

19:09 / Vie. 03.04.2026

45+3' ST: Mansilla salvó a Unión con un tapadón

Benegas tuvo, probablemente, la más clara del partido para Riestra y el arquero tatengue no defraudó.

19:05 / Vie. 03.04.2026

44' ST: Cambio de Unión

Entró Fascendini por Mateo Del Blanco

19:03 / Vie. 03.04.2026

43' ST: Vargas se ganó su quinta amarilla, no jugará contra Estudiantes

19:02 / Vie. 03.04.2026

42' ST: Unión se perdió el 2-0

Era una contra de 3 contra 1 y aún así fallaron. Insólito.

18:58 / Vie. 03.04.2026

37' ST: Riestra y el extraño caso de las amarillas

Ramírez, que ACABA de ingresar, metió un planchazo que estuvo bien sancionado con tarjeta por Herrera. El jugador ingresó para suplantar a un amonestado y en cuestión de minutos, se ganó una cartulina él mismo.

18:56 / Vie. 03.04.2026

35' ST: Madelón sigue moviendo el banco

Salen Palacios y Profini. Entran Solari y Giaccone

18:50 / Vie. 03.04.2026

30' ST: Cambios en Riestra

Se van Barbieri y Díaz, ingresan Benegas y Ramírez.

18:44 / Vie. 03.04.2026

23' ST: Cambio de Madelón

Ingresa Palavecino, sale Cuello

18:37 / Vie. 03.04.2026

16' ST: Mauro Pittón probó desde su casa y casi lo clava a Arce, pero se salvó el Malevo

18:21 / Vie. 03.04.2026

Arrancó el segundo tiempo

18:02 / Vie. 03.04.2026

Terminó el primer tiempo

18:02 / Vie. 03.04.2026

45+1' PT: A Palacios lo bajaron con vehemencia y no hubo ni falta

El volante del Tate estaba a punto de generar una jugada de peligro y Barbieri le metió un planchazo que, según Herrera: "Fue todo pelota".

17:42 / Vie. 03.04.2026

27' PT: ROJA EN RIESTRA

Goitia tuvo un partido cortísimo en el 15 de Abril. Entró como recambio y salió expulsado al instante luego de un planchazo insólito e innecesario.

17:35 / Vie. 03.04.2026

20' PT: GOOOOOOOOOOOL DE ESTIGARRIBIA

Herrera sancionó penal para el Tate, luego de una falta sobre Vargas en el borde del área del Malevo. "Chelo" consiguió su segundo tanto en la temporada desde los 12 pasos.

17:33 / Vie. 03.04.2026

18' PT: PENAL PARA UNIÓN

17:20 / Vie. 03.04.2026

5' PT: Unión tuvo la primera chance de gol

Palacios le tiró un centro a Estigarribia, que no pudo darle con fuerza de cabeza y terminó en las manos de Arce.

17:15 / Vie. 03.04.2026

Arrancó el partido

17:10 / Vie. 03.04.2026

Así forman los equipos

17:12 / Vie. 03.04.2026
17:12 / Vie. 03.04.2026
15:35 / Vie. 03.04.2026

Homenaje a los veteranos y caídos

Unión saldrá a la cancha con una imagen de las Islas Malvinas en claro homenaje a los veteranos y caídos en la guerra de 1982

15:32 / Vie. 03.04.2026

Vestuario tatengue

Unión ultima detalles para salir a la cancha. Así se encuentra el vestuario local, el estadio 15 de Abril.

14:00 / Vie. 03.04.2026

Todo listo para el partido

Unión recibe a Riestra desde las 17.15 en el estadio 15 de Abril. Dirige Darío Herrera y transmite TNT Sports.

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