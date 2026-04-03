Desde las 17.15, Unión de Santa Fe recibe a Deportivo Riestra en lo que será la continuidad de la fecha 13 del torneo Apertura de la Liga Profesional del Fútbol Argentino.
"Tarragol" lo hizo de nuevo: Unión ganó 2-0 contra Riestra
Herrera sancionó penal para el Tate, luego de una falta sobre Vargas en el borde del área del Malevo. "Chelo" consiguió su segundo tanto en la temporada desde los 12 pasos. Además, Riestra se quedó con 10 jugadores tras una expulsión insólita. Sobre el final, Tarragona se fue solo contra el arco de Arce, quién corría de atrás al delantero tatengue.
El equipo conducido por Leonardo Madelón debe sumar para no perder terreno entre los ocho que clasificarán a la instancia siguiente. Cabe recordar que el tatengue suma 16 puntos y marcha séptimo en la zona A.
Minuto a Minuto
45+3' ST: Mansilla salvó a Unión con un tapadón
Benegas tuvo, probablemente, la más clara del partido para Riestra y el arquero tatengue no defraudó.
42' ST: Unión se perdió el 2-0
Era una contra de 3 contra 1 y aún así fallaron. Insólito.
37' ST: Riestra y el extraño caso de las amarillas
Ramírez, que ACABA de ingresar, metió un planchazo que estuvo bien sancionado con tarjeta por Herrera. El jugador ingresó para suplantar a un amonestado y en cuestión de minutos, se ganó una cartulina él mismo.
35' ST: Madelón sigue moviendo el banco
Salen Palacios y Profini. Entran Solari y Giaccone
30' ST: Cambios en Riestra
Se van Barbieri y Díaz, ingresan Benegas y Ramírez.
16' ST: Mauro Pittón probó desde su casa y casi lo clava a Arce, pero se salvó el Malevo
45+1' PT: A Palacios lo bajaron con vehemencia y no hubo ni falta
El volante del Tate estaba a punto de generar una jugada de peligro y Barbieri le metió un planchazo que, según Herrera: "Fue todo pelota".
27' PT: ROJA EN RIESTRA
Goitia tuvo un partido cortísimo en el 15 de Abril. Entró como recambio y salió expulsado al instante luego de un planchazo insólito e innecesario.
20' PT: GOOOOOOOOOOOL DE ESTIGARRIBIA
Herrera sancionó penal para el Tate, luego de una falta sobre Vargas en el borde del área del Malevo. "Chelo" consiguió su segundo tanto en la temporada desde los 12 pasos.
5' PT: Unión tuvo la primera chance de gol
Palacios le tiró un centro a Estigarribia, que no pudo darle con fuerza de cabeza y terminó en las manos de Arce.
Homenaje a los veteranos y caídos
Unión saldrá a la cancha con una imagen de las Islas Malvinas en claro homenaje a los veteranos y caídos en la guerra de 1982
Vestuario tatengue
Unión ultima detalles para salir a la cancha. Así se encuentra el vestuario local, el estadio 15 de Abril.