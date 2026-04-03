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"Tarragol" lo hizo de nuevo: Unión ganó 2-0 contra Riestra

Herrera sancionó penal para el Tate, luego de una falta sobre Vargas en el borde del área del Malevo. "Chelo" consiguió su segundo tanto en la temporada desde los 12 pasos. Además, Riestra se quedó con 10 jugadores tras una expulsión insólita. Sobre el final, Tarragona se fue solo contra el arco de Arce, quién corría de atrás al delantero tatengue.