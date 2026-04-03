Desahogo al final en el 15 de Abril: fue 2-0

La bebida energizante para Unión fue Arce: sufría el 1-0 y Tarragona lo selló

Unión jugó un gran tiempo y se nubló en el complemento, entre otras cosas por su falta de gol. Mansilla acertó (sacó una pelota espectacular), Arce se mandó una de las suyas y “Tarra-gol” clavó el segundo.