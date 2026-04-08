En la tarde de este martes, mientras el plantel arribaba a la ciudad de Comodoro Rivadavia para afrontar el miércoles por la noche su compromiso frente a Gimnasia en el estadio Socios Fundadores, el Club Atlético Unión confirmó de manera oficial la baja de Daniel Hure para los últimos 3 partidos de la temporada regular.
Baja sensible para Unión: Hure no podrá terminar la temporada por una afección cardíaca
Tras la derrota con Boca y antes de jugar en Comodoro, el equipo tatengue confirmó la baja del experimentado interno, quien estará ausente en los últimos 3 compromisos de la temporada. Los de Rearte se jugarán la permanencia con dos fichas mayores menos tras el corte de Brown.
En un momento complicado, donde está en riesgo su permanencia en la Liga Nacional de básquet, el elenco tatengue pierde a una pieza clave tanto dentro como fuera de la cancha a partir de su aporte en ambos costados y desde la experiencia y la voz de mando en el vestuario.
"Afección cardíaca"
A través de las redes sociales, la institución tatengue indicó: “El Club Atlético Unión comunica que Daniel Hure luego de realizarse estudios médicos, deberá abandonar la actividad deportiva sin un tiempo estimado ya que padece una afección cardíaca. Te deseamos una pronta recuperación y te esperamos al regreso”.
De esta manera, el interno nacido en Paraná se perderá el partido de mañana ante el puntero que tiene la Liga y los dos últimos juegos en el Ángel P. Malvicino: ante Ferro el miércoles 15 y frente a San Martín de Corrientes el sábado 19.
Aporte clave
Durante su etapa en el Tatengue, Hure se destacó por su capacidad para convertir triples, una especialidad en la que dejó atrás la temporada pasada a Carlos Romano para transformarse en el jugador con mayor cantidad de disparos anotados desde esa distancia con la camiseta rojiblanca en el maxima categoría de nuestra básquet.
En la temporada 2021/22 disputó 22 partidos, convirtió 210 puntos (33 triples); en la campaña 2023/24 jugó 29 encuentros y encestó 266 unidades (34 triples); en la 2024/25 sumó 47 partidos y 332 tantos (60 triples). En la edición actual de la LNB, había jugado 32 cotejos y anotado 47 triples.
La baja de Hure en un momento clave de la campaña lo obliga a Rearte a afrontar estos 3 cotejos finales con dos fichas mayores menos, recordando que en la previa de esta gira fue cortado el americano Isaiah Brown por bajo rendimiento.
Previamente, promediando el mes de diciembre, el que vivió una situación parecida fue el capitán Ignacio Alessio, quien se vio forzado a dejar la actividad profesional por sus inconvenientes en la espalda.