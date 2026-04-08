Liga Nacional de Básquet

Baja sensible para Unión: Hure no podrá terminar la temporada por una afección cardíaca

Tras la derrota con Boca y antes de jugar en Comodoro, el equipo tatengue confirmó la baja del experimentado interno, quien estará ausente en los últimos 3 compromisos de la temporada. Los de Rearte se jugarán la permanencia con dos fichas mayores menos tras el corte de Brown.