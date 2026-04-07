En la noche de este lunes, el estadio Luis Conde fue escenario de la trigésimo tercera presentación de Unión de Santa Fe en el marco de la temporada regular de la Liga Nacional de Básquet.
Unión perdió en la casa del bicampeón y se complica en la pelea por la permanencia
Cayó 74 a 68 en cancha de Boca Juniors y sufrió su undécima derrota en las últimas 12 presentaciones. Con 3 partidos por jugar cayó al puesto 15 de la tabla de posiciones y se metió en la pelea con San Lorenzo, Platense, Racing de Chivilcoy y Atenas para evitar el play out. Este miércoles cierra la gira visitando al puntero Gimnasia en Comodoro Rivadavia.
Precedido de cuatro caídas en fila y con apenas un triunfo en sus últimas 11 presentaciones, el equipo de Ariel Rearte visitaba La Bombonerita con el objetivo de dar el golpe y sumar un triunfo ante el vigente bicampeón que lo aleje de la zona de riesgo y a su vez lo ponga nuevamente en carrera por el sueño de jugar los playoffs.
En otro partido con alternativas cambiantes, donde el tatengue alternó momentos de dominio con pasajes de desconexión donde fue superado claramente por Boca, Unión terminó cayendo por un ajustado marcador final de 74 a 68 que lo relegan al decimoquinto lugar del clasificador general cuando quedan nada más que 3 fechas para el final de la fase regular.
Con registro de 12 victorias y 21 derrotas, el elenco rojiblanco está igualado en puntos con Platense y con Racing de Chivilcoy, al tiempo que se mantiene con un triunfo más que Atenas que tiene un partido menos (11-21).
Vale recordar que el objetivo para estos 4 equipos pasa por evitar el 18° lugar que condena a quien lo ocupe a disputar la serie por la permanencia con Argentino de Junín. De cara a la definición, a Unión le quedan 3 cotejos, siendo el primero de ellos la visita de este miércoles 8 a Gimnasia de Comodoro, donde se verá las caras con el único puntero que tiene la Liga.
Posteriormente, los de Rearte cerrarán su participación en la primera fase de la Liga con dos partidos en condición de local: el miércoles 15 frente a Ferro, hoy 6° y en zona de playoffs, y el domingo 19 ante San Martín de Corrientes, que hoy pelea por el último lugar en la postemporada.
Martín Cabrera con 19 fue el goleador rojiblanco anoche en La Boca, seguido por Franco Balbi con 9. En este cotejo Unión contó con una ficha mayor menos luego del corte del americano Isiah Brown en la previa del partido del sábado con Peñarol de Mar del Plata.
El partido
Unión arrancó con una defensa totalmente letal, dejando a Boca con tan solo 5 puntos en el primer cuarto. Los de Rearte trabajaron bien en los pick and roll, anulando a Smith, una de las principales armas ofensivas del Xeneize, y molestando las caídas de Fran Cáffaro, que no pudo destacarse ante la defensa de Vogt. También supieron contestar los tiros, lo que le bajó mucho la efectividad a Boca.
El segundo tiempo tuvo un poco más de puntos por parte de Boca, que pudo encontrar más anotaciones en la pintura de la mano de Langston. En ataque, el Tatengue sacó provecho moviendo la pelota, apostando al juego colectivo y encontrando en Guerra y Araujo los puntos.
El tercer cuarto mostró un cambio total en la ofensiva del Xeneize: Boca metió un parcial de 34-11 que le permitió pasar al frente por 10, con una ráfaga en la que empezaron a entrar todos los tiros que se habían negado en el primer tiempo; en el medio, hubo un volcadón impresionante de Fran.
El último cuarto fue el de mayor paridad, lo que mantuvo la diferencia a favor del local. El elenco de Casalánguida respondió —con puntos de Vega y Cáffaro— cada vez que los de Santa Fe buscaban acercarse, sobre todo mediante el juego de Martín Cabrera. Finalmente, todo terminó en victoria de Boca, que cada vez se acerca más a la clasificación a los cuartos de final.
La síntesis
BOCA 74: Lucas Faggiano 7, Mike Smith 16, Sebastián Vega 4, Agustín Barreiro 5, Francisco Cáffaro 17 (FI) Nicolás Stenta 3, Wayne Langston 12, Mateo Fessia 0, Martín Cuello 10, Franco Giorgetti 0. DT: Nicolás Casalánguida.
UNIÓN 68: Franco Balbi 9, Yeferson Guerra 8, Emiliano Basabe 4, Facundo Chamorro 4, Chris Vogt 7 (FI) Martín Cabrera 19, Facundo Chamorro 0, Theo Akwuba 8, Federico Elías 2, Felipe Queiros 7. DT: Ariel Rearte.
Parciales: 5-17, 26-39 y 60-50.
Árbitros: Alejandro Chiti, Roberto Smith y Ezequiel Macías.
Cancha: La Bombonerita.