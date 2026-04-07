Liga Nacional de Básquet

Unión perdió en la casa del bicampeón y se complica en la pelea por la permanencia

Cayó 74 a 68 en cancha de Boca Juniors y sufrió su undécima derrota en las últimas 12 presentaciones. Con 3 partidos por jugar cayó al puesto 15 de la tabla de posiciones y se metió en la pelea con San Lorenzo, Platense, Racing de Chivilcoy y Atenas para evitar el play out. Este miércoles cierra la gira visitando al puntero Gimnasia en Comodoro Rivadavia.