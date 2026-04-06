El conjunto esperancino superó a Atlético por 64 a 59 y alcanzó su cuarto triunfo consecutivo, consolidándose como uno de los protagonistas de la Zona “B” de la Región Centro en la Liga Federal de básquetbol.
Almagro se hace fuerte: cuarto triunfo al hilo
Almagro atraviesa un gran presente en el Torneo Federal y lo ratificó este fin de semana con una valiosa victoria como visitante en Tostado.
El equipo dirigido por Maximiliano Barisio volvió a mostrar personalidad fuera de casa y construyó un éxito trabajado, que tuvo su punto de quiebre en el tercer cuarto. Con este resultado, Almagro se mantiene como escolta de Sanjustino, el único que logró vencerlo en lo que va de la competencia.
El inicio del partido fue ampliamente favorable a los esperancinos, que golpearon desde el perímetro con gran efectividad. Con cuatro triples en sus primeros cinco intentos —dos de Enzo Durigón y dos de Rodrigo Riquelme— sacaron una rápida ventaja de 12-2. Sin embargo, el local reaccionó de la mano de Matías Núñez y Santiago Benítez, logrando emparejar las acciones. El primer cuarto quedó en manos de la visita por 19-17.
En el segundo segmento, el trámite se volvió más cerrado y equilibrado. Las defensas comenzaron a imponerse y el goleo bajó considerablemente. Atlético logró quedarse con el parcial por 15-13, para irse al descanso largo con el marcador igualado en 32.
Tras el entretiempo apareció la mejor versión de Almagro. Ajustó en defensa, fue intenso y prácticamente anuló al rival, que apenas pudo convertir tres puntos en todo el tercer cuarto. En ofensiva, encontró soluciones con la conducción y eficacia de su media cancha. Así, con un contundente 14-3 en ese parcial, sacó una diferencia clave (46-35) de cara al cierre.
El último cuarto mostró la reacción del conjunto local, que ganó el parcial 24-18, pero nunca logró comprometer seriamente la victoria visitante. Almagro administró bien la ventaja y terminó celebrando un triunfo sólido y merecido por 64 a 59.
Una vez más, Matías Felcaro fue la gran figura del encuentro. El base aportó 23 puntos, con un notable 9 de 10 en dobles, además de capturar 11 rebotes y repartir 2 asistencias, siendo el jugador de mayor valoración del partido. También se destacó Enzo Durigón, quien sumó 16 unidades. Entre ambos aportaron el 60% de los puntos del equipo.
Con este resultado, Almagro suma 9 puntos (récord 4-1) y se ubica como escolta de Sanjustino, que lidera invicto con 10 unidades. Más atrás aparecen Atlético María Juana y Unión y Juventud de Bandera, ambos con 8.
La agenda no da respiro para el conjunto esperancino, que este martes volverá a presentarse ante su gente. Desde las 21.30, recibirá a Unión y Juventud de Bandera, en un nuevo compromiso donde buscará extender su gran momento.
En el Gigante de la Villa fueron árbitros Alejandro Araujo y Fidel Sottocorno. Y esta fue la síntesis:
Atlético Tostado (59): Ernesto Skidelsky 14; Iván Yonni 6; Matías Núñez 16; Santiago Benítez 5; Maximiliano Robledo 9 (FI); Alberto Morard 9; Ignacio Luna 0; Bruno Martínez 0; Emanuel Boveri 0; Luca Lobos 0. DT: Enrique Lancellotti.
Almagro (64): Matías Felcaro 23; Enzo Durigón 16; Rodrigo Riquelme 6; Mateo Spies 6; Ulises González 2 (FI); Franco Parola 8; Bruno Santillán 3; Juan Pablo Riquelme 0. DT: Maximiliano Barisio.
Parciales: 17-19, 15-13 (PT: 32-32), 3-14 (35-46) y 24-18 (final 59-64).
Sanjustino y posiciones
El mismo día sábado, se impuso Sanjustino, sobre Atl.Rafela, 98-81, en San Justo. Así quedaron las posiciones en la Zona “B” de la Región Centro: Sanjustino 10 (5-0); Almagro 9 (4-1); Atl. Ma. Juana 8 (3-2) y Bandera 8 (3-2); Atl. Tostado 8 (2-4); Atl. Rafaela 7 (1-5); Atl.Sastre 5 (1-3) y Alma 5 (1-3).